Генсек ООН призвал к мирному урегулированию между США и Ираном
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на фоне атаки США и Израиля на Иран заявил, что альтернативы мирному урегулированию не существует. РИА Новости, 01.03.2026
в мире
сша
иран
израиль
антониу гутерреш
оон
военная операция сша и израиля против ирана
сша
иран
израиль
