Генсек ООН призвал к мирному урегулированию между США и Ираном
00:19 01.03.2026
Генсек ООН призвал к мирному урегулированию между США и Ираном
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на фоне атаки США и Израиля на Иран заявил, что альтернативы мирному урегулированию не существует. РИА Новости, 01.03.2026
в мире
сша
иран
израиль
антониу гутерреш
оон
военная операция сша и израиля против ирана
2026
в мире, сша, иран, израиль, антониу гутерреш, оон, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Израиль, Антониу Гутерреш, ООН, Военная операция США и Израиля против Ирана
ООН, 1 мар - РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на фоне атаки США и Израиля на Иран заявил, что альтернативы мирному урегулированию не существует.
"Жизнеспособной альтернативы мирному урегулированию международных споров не существует", - сказал Гутерреш в ходе экстренного заседания Совбеза ООН.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
 
