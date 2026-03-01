Рейтинг@Mail.ru
На Урале задержали одного из организаторов "Махонинских" - РИА Новости, 01.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:36 01.03.2026
https://ria.ru/20260301/ural-2077594493.html
На Урале задержали одного из организаторов "Махонинских"
На Урале задержали одного из организаторов "Махонинских" - РИА Новости, 01.03.2026
На Урале задержали одного из организаторов "Махонинских"
Один из организаторов преступного сообщества "Махонинские" (признано экстремистским, деятельность на территории РФ запрещена) Андрей Махонин, ранее объявленный... РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T08:36:00+03:00
2026-03-01T08:36:00+03:00
происшествия
россия
челябинская область
каслинский район
следственный комитет россии (ск рф)
урал
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152222/71/1522227149_0:0:1036:583_1920x0_80_0_0_a7d3bd9e5c317e64a1ae858579d6257b.jpg
https://ria.ru/20251027/ufsb-2050871339.html
https://ria.ru/20260206/sud-2072708771.html
https://ria.ru/20251114/sud-2055071271.html
https://ria.ru/20251118/sud-2055812296.html
россия
челябинская область
каслинский район
урал
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152222/71/1522227149_0:0:784:588_1920x0_80_0_0_a5cc2d59ed00a24e821338e962ebbab7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, челябинская область, каслинский район, следственный комитет россии (ск рф), урал
Происшествия, Россия, Челябинская область, Каслинский район, Следственный комитет России (СК РФ), Урал
На Урале задержали одного из организаторов "Махонинских"

Задержан один из организаторов «Махонинских» в Челябинской области

© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Один из организаторов преступного сообщества "Махонинские" (признано экстремистским, деятельность на территории РФ запрещена) Андрей Махонин, ранее объявленный в розыск, задержан в Челябинской области, сообщил Следственный комитет России.
"В ходе проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий следователем СК России совместно с сотрудниками регионального УФСБ России и ОБОП ГУ МВД России по Челябинской области фигурант задержан в Каслинском районе Челябинской области", — сообщили в ведомстве.
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
ФСБ провела оперативные мероприятия в объединении "Махонинские"
27 октября 2025, 12:03
Махонину предъявлено обвинение. Следствие намерено ходатайствовать об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.
Расследование уголовного дела продолжается. Ранее обвинения были предъявлены 15 жителям региона в возрасте от 20 до 64 лет. В зависимости от роли они обвиняются в создании и участии в преступном сообществе, похищении человека, разбое, вымогательстве, незаконном обороте средств платежей, превышении должностных полномочий и других преступлениях.
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
На Урале суд изъял имущество ОПГ "Махонинские"*
6 февраля, 14:57
"Следственными органами следственного управления СК России по Челябинской области продолжается расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 15 местных жителей в возрасте от 20 до 64 лет. В зависимости от роли и степени участия каждого они обвиняются в совершении более 11 преступлений, а именно: в создании преступного сообщества и участии в нем (статья 210 УК РФ), похищении человека (статья 126 УК РФ), совершении разбойных нападений (статья 162 УК РФ), серии вымогательств (статья 163 УК РФ), неправомерном обороте средств платежей (статья 187 УК РФ), превышении должностных полномочий (статья 286 УК РФ) и ряда других", - говорится в сообщении.
Следствие считает, что преступное сообщество было создано братьями Махониными для совершения тяжких и особо тяжких преступлений, преимущественно направленных на хищение имущества жителей региона. К отдельным эпизодам, по версии следствия, привлекалось действующее должностное лицо органов внутренних дел.
Уголовное дело - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
В Челябинске задержали организатора ОПГ Махонина
14 ноября 2025, 19:37
Второй организатор - 64-летний Александр Махонин - был задержан в октябре 2025 года. Ему также предъявлено обвинение, суд избрал меру пресечения.
Следственные действия продолжаются, устанавливаются дополнительные эпизоды противоправной деятельности и иные возможные участники сообщества.
Задержание Александра Махонина - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Предполагаемого лидера ОПГ "Махонинские"* отправили под домашний арест
18 ноября 2025, 17:59
 
ПроисшествияРоссияЧелябинская областьКаслинский районСледственный комитет России (СК РФ)Урал
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Последствия американо-израильского удара по ТегерануВоенная операция США и Израиля против Ирана. Онлайн-репортаж28 февраля, 10:04
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала