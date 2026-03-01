На Урале задержали одного из организаторов "Махонинских"

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Один из организаторов преступного сообщества "Махонинские" (признано экстремистским, деятельность на территории РФ запрещена) Андрей Махонин, ранее объявленный в розыск, задержан в Челябинской области, сообщил Следственный комитет России.

Махонину предъявлено обвинение. Следствие намерено ходатайствовать об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается. Ранее обвинения были предъявлены 15 жителям региона в возрасте от 20 до 64 лет. В зависимости от роли они обвиняются в создании и участии в преступном сообществе, похищении человека, разбое, вымогательстве, незаконном обороте средств платежей, превышении должностных полномочий и других преступлениях.

"Следственными органами следственного управления СК России по Челябинской области продолжается расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 15 местных жителей в возрасте от 20 до 64 лет. В зависимости от роли и степени участия каждого они обвиняются в совершении более 11 преступлений, а именно: в создании преступного сообщества и участии в нем (статья 210 УК РФ), похищении человека (статья 126 УК РФ), совершении разбойных нападений (статья 162 УК РФ), серии вымогательств (статья 163 УК РФ), неправомерном обороте средств платежей (статья 187 УК РФ), превышении должностных полномочий (статья 286 УК РФ) и ряда других", - говорится в сообщении.

Следствие считает, что преступное сообщество было создано братьями Махониными для совершения тяжких и особо тяжких преступлений, преимущественно направленных на хищение имущества жителей региона. К отдельным эпизодам, по версии следствия, привлекалось действующее должностное лицо органов внутренних дел.

Второй организатор - 64-летний Александр Махонин - был задержан в октябре 2025 года. Ему также предъявлено обвинение, суд избрал меру пресечения.