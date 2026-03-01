Рейтинг@Mail.ru
Самые многолюдные улицы в Дубае пустуют, рассказал очевидец - РИА Новости, 01.03.2026
15:20 01.03.2026
Самые многолюдные улицы в Дубае пустуют, рассказал очевидец
Самые многолюдные улицы в Дубае в настоящее время пустуют, рассказал РИА Новости турист из Азербайджана Эльнур Угур. РИА Новости, 01.03.2026
в мире
сша
иран
дубай
военная операция сша и израиля против ирана
сша
иран
дубай
в мире, сша, иран, дубай, военная операция сша и израиля против ирана
Самые многолюдные улицы в Дубае пустуют, рассказал очевидец

На жилой район Palm Jumeirah в Дубае упали обломки ракеты
ДУБАЙ, 1 мар – РИА Новости. Самые многолюдные улицы в Дубае в настоящее время пустуют, рассказал РИА Новости турист из Азербайджана Эльнур Угур.
«
"Эти улицы (в районе Дейра - ред.) считаются самыми многолюдными в городе. Несколько дней назад я проходил отсюда именно в такое же время суток – тут было очень много людей, туристов", - рассказал Угур.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Иран рассчитывает на помощь союзников в регионе, рассказал источник
Вчера, 13:57
Вчера, 13:57
 
