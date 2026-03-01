https://ria.ru/20260301/ukraina-2077701734.html
Украинские СМИ вновь сообщили о взрывах в Харькове
01.03.2026
Украинские СМИ вновь сообщили о взрывах в Харькове
Взрывы снова прогремели в Харькове на востоке Украины, сообщил украинский "24 канал". РИА Новости, 01.03.2026
