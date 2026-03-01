Глумление Украины над убийством Хаменеи разозлило Запад

В посте аятоллу называют "диктатором, с чей смертью ничего не сравнится".

"Надеюсь, что вы будете тоже праздновать, когда придет очередь Зеленского", — написала @provemewrong411.

"Зеленский посылает всех молодых людей на смерть ради того, чтобы оставаться у власти. Украине тоже нужен новый президент", — подытожила @ValentinaForUSA.

СМИ говорят о попаданиях ракет не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре в Иране. Сообщается о большом количестве жертв и пострадавших.