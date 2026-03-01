https://ria.ru/20260301/ukraina-2077574956.html
Названы главные страны-спонсоры украинского бюджета
Названы главные страны-спонсоры украинского бюджета - РИА Новости, 01.03.2026
Названы главные страны-спонсоры украинского бюджета
Западные страны и институты за последние четыре года профинансировали украинский бюджет на 171,4 миллиарда долларов, при этом основными донорами стали страны... РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T04:02:00+03:00
2026-03-01T04:02:00+03:00
2026-03-01T04:02:00+03:00
экономика
сша
украина
япония
евросоюз
всемирный банк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0c/2061679052_0:155:3071:1882_1920x0_80_0_0_7b6bdce008d6a0162cd95f6d85880065.jpg
https://ria.ru/20260226/es-2076806206.html
https://ria.ru/20260220/siyyarto-2075881568.html
сша
украина
япония
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0c/2061679052_119:0:2848:2047_1920x0_80_0_0_36071ddf8a30c6fe2b7a18f9192ed6c8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, сша, украина, япония, евросоюз, всемирный банк
Экономика, США, Украина, Япония, Евросоюз, Всемирный банк
Названы главные страны-спонсоры украинского бюджета
РИА Новости: основным донорами Украины стали страны ЕС и США