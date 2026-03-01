Украина готова к очередной попытке исполнить свою голубую мечту

Киев нашел новый маршрут для поставки американского СПГ. Впервые заокеанский газ придет на Украину через СПГ-терминал в литовском порту Клайпеда, хвастается украинский "Нафтогаз". В Литву доставят 90 миллионов кубометров СПГ, который компания обещает самостоятельно отправить на Украину в феврале — марте. Более того, Киев готов получать сжиженный газ еще и через немецкие СПГ-терминалы.

Проблема в том, что Украина уже не раз публично хвасталась о закупке американского СПГ. Но на этапе, когда этот газ должен был бы физически оказаться на украинской территории, вся информация и бравада пропадала. На самом деле американский СПГ вряд ли физически попадает на Украину. Скорее всего, украинская компания просто перепродает этот газ в соседние страны.

Потому что тащить СПГ так далеко транзитом через несколько стран на Украину выходит очень накладно и экономически бессмысленно. Если бы этот путь был коммерчески успешным, то он бы не оставался единичным случаем.

Первые попытки закупать американский сжиженный газ были сделаны Киевом еще в 2017 году с помощью польского СПГ-терминала в Свиноуйсьце. Также Украина пыталась закупить его через Грецию. Теперь вот появился маршрут из Литвы и Германии. Как правило, все эти истории оказываются разовыми, никаких долгосрочных контрактов на закупку американского СПГ за все эти годы так и не было подписано и реализовано.

Все, что делает Украина, — это примерно раз в год очень громко трубит о закупке какой-то одной партии СПГ из США, чтобы эта новость разошлась как можно шире в информационном пространстве. И потом Киев спокойно весь год покупает российский газ через Венгрию и Словакию. Об этом Украина старается не заикаться, но факт остается фактом. Основной объем от импорта, который в 2025 году составил шесть миллиардов кубометров, Украина получает через Венгрию и Словакию. А в эти страны приходит исключительно российский газ от "Газпрома" по "Турецкому потоку".

Украина не смогла сохранить собственную добычу голубого топлива на приемлемом уровне, чтобы самой закрывать снизившиеся потребности из-за миграции части населения и потери территорий. Добыча газа в стране продолжает падать, а импорт газа, наоборот, растет. Но американский СПГ — по-прежнему "случайный прохожий".

На СПГ из США, по данным самого "Нафтогаза", пришлось всего 600 миллионов кубометров из общего импорта в шесть миллиардов кубометров по итогам прошлого года. А на 2026 год законтрактована поставка газа из Штатов лишь на 300 миллионов кубометров.

Часть импортного топлива приходит на Украину еще через два маршрута: южный — через Румынию, Болгарию и Молдавию по Трансбалканскому газопроводу в район Одессы, а также через польский СПГ-терминал. В случае с южным маршрутом это все тот же российский газ из "Турецкого потока", который перепродается через турецких или других трейдеров. Среди российского могут иногда затесаться несколько молекул азербайджанского по происхождению газа, которые тоже приходят в Турцию по трубопроводам. Но объемы азербайджанского газа все расписаны по контрактам, и дополнительных объемов Баку дать не может, как бы ни хотел, поэтому там излишки редки. У "Газпрома" таких проблем нет. Через Польшу на Украину идет очень небольшой объем СПГ, о чем свидетельствует украинская статистика.

Зачем же Украина годами играет в эту игру по покупке американского СПГ? Киев делает разовые громкие закупки лишь с одной главной целью — умаслить Вашингтон, доказать свою лояльность к действующей администрации. США совершенно не скрывали амбиции по завоеванию мирового рынка СПГ и выдавливанию российского газа с европейского рынка. Экономическими методами это сделать было невозможно, поэтому использовались санкции, давление, угрозы и тому подобное.

Даже Брюсселю, который с готовностью отказывается от российского газа, пришлось пойти дальше и взять на себя обязательства по закупке американских углеводородов на 750 миллиардов евро в течение трех лет в рамках торговой сделки с США. Поэтому в целом игра Киева логична.

Теоретически Украина могла бы построить собственный СПГ-терминал — например, плавучий, что дешевле. В 2012 году она даже собиралась это сделать вместе с испанской компанией Fenosa. По крайней мере, состоялась торжественная церемония закладки подобного завода. Однако сама Fenosa узнала об этой сделке из новостей. Оказалось, что украинцы целый месяц возили по стране, кормили и поили не представителя этой компании, а мошенника.

Реальных желающих инвестировать в проект не было — и быть не могло, потому что Турция не готова пропускать танкеры-газовозы через черноморские проливы Босфор и Дарданеллы из-за их перегруженности и сохранения безопасности на воде. С тех пор позиция Анкары не изменилась.