Удары по Ирану не сломят стойкость его граждан, заявил Медведев - РИА Новости, 01.03.2026
18:13 01.03.2026
Удары по Ирану не сломят стойкость его граждан, заявил Медведев
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Вероломные и бесчеловечные удары по Ирану не сломят стойкость и мужество его граждан, которые решительно отстаивают свой суверенитет, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
В секретариате Медведева сообщили, что он направил телеграмму президенту Ирана Масуду Пезешкиану в связи с гибелью верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи вследствие американо-израильских ударов.
"Твердо убеждены, что вероломные, бесчеловечные удары не смогут сломить стойкость и мужество граждан Ирана, которые решительно отстаивают сегодня свой суверенитет и законное право на выбор самостоятельного пути развития", - заявил Медведев в телеграмме.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
