Удары по Ирану не сломят стойкость его граждан, заявил Медведев

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Вероломные и бесчеловечные удары по Ирану не сломят стойкость и мужество его граждан, которые решительно отстаивают свой суверенитет, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Твердо убеждены, что вероломные, бесчеловечные удары не смогут сломить стойкость и мужество граждан Ирана, которые решительно отстаивают сегодня свой суверенитет и законное право на выбор самостоятельного пути развития", - заявил Медведев в телеграмме.