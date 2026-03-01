https://ria.ru/20260301/udary-2077657991.html
Удары США и Израиля по Ирану неприемлемы, заявил глава МИД КНР
Удары США и Израиля по Ирану неприемлемы, заявил глава МИД КНР - РИА Новости, 01.03.2026
Удары США и Израиля по Ирану неприемлемы, заявил глава МИД КНР
Удары США и Израиля по Ирану во время американо-иранских переговоров неприемлемы, как и убийство лидера суверенного государства, заявил в воскресенье министр...
2026-03-01T14:13:00+03:00
2026-03-01T14:13:00+03:00
2026-03-01T17:24:00+03:00
Удары США и Израиля по Ирану неприемлемы, заявил глава МИД КНР
Ван И назвал удары по Ирану и убийство лидера суверенной страны неприемлемыми
ПЕКИН, 1 мар – РИА Новости. Удары США и Израиля по Ирану во время американо-иранских переговоров неприемлемы, как и убийство лидера суверенного государства, заявил в воскресенье министр иностранных дел КНР Ван И в телефонном разговоре с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
"Удары США и Израиля против Ирана во время американо-иранских переговоров неприемлемы, вопиющее убийство лидера суверенного государства и подстрекательство к смене власти также неприемлемы", - заявил Ван И
, слова которого приводит МИД КНР.
Он подчеркнул, что все эти действия нарушают международное право и основные нормы международных отношений.
"Китай последовательно выступает за соблюдение основных целей и принципов Устава ООН, а также против применения силы в международных отношениях", - добавил министр.
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб в своем офисе ранним утром в субботу в результате ракетной атаки США и Израиля. После гибели верховного лидера правительство Ирана объявило по всей стране 40-дневный траур и нерабочую неделю. КСИР и армия Ирана в опубликованных заявлениях пообещали отомстить за гибель Хаменеи.