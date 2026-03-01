Рейтинг@Mail.ru
Удары США и Израиля по Ирану неприемлемы, заявил глава МИД КНР
14:13 01.03.2026 (обновлено: 17:24 01.03.2026)
Удары США и Израиля по Ирану неприемлемы, заявил глава МИД КНР
в мире
сша
израиль
иран
ван и (политик)
сергей лавров
военная операция сша и израиля против ирана
в мире, сша, израиль, иран, ван и (политик), сергей лавров, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Израиль, Иран, Ван И (политик), Сергей Лавров, Военная операция США и Израиля против Ирана
Удары США и Израиля по Ирану неприемлемы, заявил глава МИД КНР

Ван И назвал удары по Ирану и убийство лидера суверенной страны неприемлемыми

© AP Photo / Andy WongФлаг КНР
Флаг КНР - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© AP Photo / Andy Wong
Флаг КНР. Архивное фото
ПЕКИН, 1 мар – РИА Новости. Удары США и Израиля по Ирану во время американо-иранских переговоров неприемлемы, как и убийство лидера суверенного государства, заявил в воскресенье министр иностранных дел КНР Ван И в телефонном разговоре с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
"Удары США и Израиля против Ирана во время американо-иранских переговоров неприемлемы, вопиющее убийство лидера суверенного государства и подстрекательство к смене власти также неприемлемы", - заявил Ван И, слова которого приводит МИД КНР.
Он подчеркнул, что все эти действия нарушают международное право и основные нормы международных отношений.
"Китай последовательно выступает за соблюдение основных целей и принципов Устава ООН, а также против применения силы в международных отношениях", - добавил министр.
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб в своем офисе ранним утром в субботу в результате ракетной атаки США и Израиля. После гибели верховного лидера правительство Ирана объявило по всей стране 40-дневный траур и нерабочую неделю. КСИР и армия Ирана в опубликованных заявлениях пообещали отомстить за гибель Хаменеи.
