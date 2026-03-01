Военные США показали кадры ударов по Ирану

НЬЮ-ЙОРК, 1 мар – РИА Новости. Центральное командование ВС США обнародовало видео ударов по Ирану, в ходе которых были уничтожены, вероятно, ракетные комплексы.

В ролике показаны удары по трем ракетным комплексам, а также по РЛС. Последствия при этом не приводятся.