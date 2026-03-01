Военные США показали кадры ударов по Ирану

НЬЮ-ЙОРК, 1 мар – РИА Новости. Центральное командование ВС США обнародовало видео ударов по Ирану, в ходе которых были уничтожены, вероятно, ракетные комплексы.
Соответствующее видео командование разместило в соцсети Х.
В ролике показаны удары по трем ракетным комплексам, а также по РЛС. Последствия при этом не приводятся.
Удары, судя по видео, осуществлялись с РСЗО HIMARS.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.