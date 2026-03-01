Опрос показал, что американцы думают об ударах США и Израиля по Ирану

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Почти половина, или 47%, американцев считают, что нанесенные в субботу ВВС США и Израиля удары по Ирану снизили способность последнего к созданию в будущем ядерного оружия, следует из результатов опроса, проведенного компанией YouGov.

Как показал опрос, 66% республиканцев больше всего уверены в том, что операция в Иране повлияла на способность страны создавать ядерное оружие в будущем. Среди демократов в этом уверены не более 38%.