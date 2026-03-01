Рейтинг@Mail.ru
05:42 01.03.2026
Опрос показал, что американцы думают об ударах США и Израиля по Ирану

В снижение способности Ирана создать ЯО после удара США верят 47% американцев

© REUTERS / Amir Kholousi/ISNA/WANAПоследствия американо-израильского удара по Тегерану
Последствия американо-израильского удара по Тегерану - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© REUTERS / Amir Kholousi/ISNA/WANA
Последствия американо-израильского удара по Тегерану. Архивное фото
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Почти половина, или 47%, американцев считают, что нанесенные в субботу ВВС США и Израиля удары по Ирану снизили способность последнего к созданию в будущем ядерного оружия, следует из результатов опроса, проведенного компанией YouGov.
Согласно результатам, 24% респондентов считают, что удары в значительной степени снизили способность к созданию ЯО, 23% опрошенных ответили, что удары нанесли малый ущерб ядерной программе Ирана. При этом 19% респондентов заявили, что удары не увенчались успехом. Среди опрошенных 34% не уверены в своем ответе.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Пентагон не ответил на вопрос, планируют ли США наземную операцию в Иране
Вчера, 05:40
Как показал опрос, 66% республиканцев больше всего уверены в том, что операция в Иране повлияла на способность страны создавать ядерное оружие в будущем. Среди демократов в этом уверены не более 38%.
Опрос проводился 28 февраля сразу после ударов США и Израиля среди 2466 американцев. Статистическая погрешность результатов составила 2,8 процентных пункта.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Последствия американо-израильского удара по Тегерану - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
СМИ: Саудовская Аравия наряду с Израилем лоббировала операцию против Ирана
Вчера, 05:38
 
В миреИранСШАИзраильВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
