Генсек ООН заявил, что осудил удары Ирана по странам Ближнего Востока - РИА Новости, 01.03.2026
00:33 01.03.2026
Генсек ООН заявил, что осудил удары Ирана по странам Ближнего Востока
Генсек ООН заявил, что осудил удары Ирана по странам Ближнего Востока
в мире
иран
катар
бахрейн
антониу гутерреш
оон
иран
катар
бахрейн
в мире, иран, катар, бахрейн, антониу гутерреш, оон
В мире, Иран, Катар, Бахрейн, Антониу Гутерреш, ООН
Генсек ООН заявил, что осудил удары Ирана по странам Ближнего Востока

Гутерреш заявил, что осудил удары Ирана по странам Ближнего Востока

Антониу Гутерреш. Архивное фото
ООН, 1 мар - РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что осудил удары Ирана по территориям Объединенных Арабских Эмиратов, Катара, Бахрейна и других стран региона.
"Я также осудил последующие атаки Ирана, нарушившие суверенитет и территориальную целостность Бахрейна, Ирака, Иордании, Кувейта, Катара, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов", - сказал Гутерреш в ходе экстренного заседания Совбеза ООН.
