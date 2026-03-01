https://ria.ru/20260301/udary-2077556328.html
Генсек ООН заявил, что осудил удары Ирана по странам Ближнего Востока
Генсек ООН заявил, что осудил удары Ирана по странам Ближнего Востока - РИА Новости, 01.03.2026
Генсек ООН заявил, что осудил удары Ирана по странам Ближнего Востока
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что осудил удары Ирана по территориям Объединенных Арабских Эмиратов, Катара, Бахрейна и других стран... РИА Новости, 01.03.2026
в мире
иран
катар
бахрейн
антониу гутерреш
оон
В мире, Иран, Катар, Бахрейн, Антониу Гутерреш, ООН
Генсек ООН заявил, что осудил удары Ирана по странам Ближнего Востока
Гутерреш заявил, что осудил удары Ирана по странам Ближнего Востока