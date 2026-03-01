КСИР объявил о начале новых ударов по Израилю и базам США

ТЕГЕРАН, 1 мар - РИА Новости. Началась новая волна иранских ракетных ударов по Израилю и военным базам США, вооруженные силы Ирана "не позволят замолчать тревожным сиренам" в Израиле и на базах США, говорится в заявлении Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС).
КСИР отмечает, что удары были нанесены по 27 точкам, в том числе по базе Тель-Ноф, генштабу армии Израиля и крупному военно-промышленному комплексу в Тель-Авиве.
"Вооруженные силы исламской республики Иран не позволят замолчать тревожным сиренам в Израиле и на базах США, и постепенными заставляющими раскаяться (подобными – ред.) селям ударами приведет в исполнение жесткие и разнообразные этапы мести", - говорится в заявлении.
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб в своем офисе ранним утром в субботу в результате ракетной атаки США и Израиля. После гибели верховного лидера правительство Ирана объявило по всей стране 40-дневный траур и нерабочую неделю. КСИР и армия Ирана в опубликованных заявлениях пообещали отомстить за гибель Хаменеи.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
