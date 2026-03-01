КСИР объявил о начале новых ударов по Израилю и базам США

ТЕГЕРАН, 1 мар - РИА Новости. Началась новая волна иранских ракетных ударов по Израилю и военным базам США, вооруженные силы Ирана "не позволят замолчать тревожным сиренам" в Израиле и на базах США, говорится в заявлении Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС).