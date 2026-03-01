Рейтинг@Mail.ru
КСИР объявил о начале новых ударов по Израилю и базам США - РИА Новости, 01.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:55 01.03.2026
https://ria.ru/20260301/udar-2077590338.html
КСИР объявил о начале новых ударов по Израилю и базам США
КСИР объявил о начале новых ударов по Израилю и базам США - РИА Новости, 01.03.2026
КСИР объявил о начале новых ударов по Израилю и базам США
Началась новая волна иранских ракетных ударов по Израилю и военным базам США, вооруженные силы Ирана "не позволят замолчать тревожным сиренам" в Израиле и на... РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T07:55:00+03:00
2026-03-01T07:55:00+03:00
в мире
израиль
сша
иран
али хаменеи
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0c/2073864430_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_2b1e235144514adcf44cf1adfffd757e.jpg
https://ria.ru/20260301/iran-2077589905.html
https://ria.ru/20260301/vzryvy-2077589482.html
израиль
сша
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0c/2073864430_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b962586e2bcbc6afa4c31a181e483d3f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, сша, иран, али хаменеи, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Израиль, США, Иран, Али Хаменеи, Военная операция США и Израиля против Ирана
КСИР объявил о начале новых ударов по Израилю и базам США

КСИР: началась новая волна ракетных ударов по Израилю и военным базам США

© REUTERS / Majid AsgaripourРакетный комплекс во время празднования годовщины Исламской революции в Тегеране
Ракетный комплекс во время празднования годовщины Исламской революции в Тегеране - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© REUTERS / Majid Asgaripour
Ракетный комплекс во время празднования годовщины Исламской революции в Тегеране. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЕГЕРАН, 1 мар - РИА Новости. Началась новая волна иранских ракетных ударов по Израилю и военным базам США, вооруженные силы Ирана "не позволят замолчать тревожным сиренам" в Израиле и на базах США, говорится в заявлении Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС).
"Началась шестая волна ударов ракетами и БПЛА по территориям Израиля и военным базам США в регионе", - сказано в заявлении, которое приводит агентство ISNA.
Иранские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
ВС Ирана заявили, что стоят как крепкий бастион на защите страны
Вчера, 07:45
КСИР отмечает, что удары были нанесены по 27 точкам, в том числе по базе Тель-Ноф, генштабу армии Израиля и крупному военно-промышленному комплексу в Тель-Авиве.
"Вооруженные силы исламской республики Иран не позволят замолчать тревожным сиренам в Израиле и на базах США, и постепенными заставляющими раскаяться (подобными – ред.) селям ударами приведет в исполнение жесткие и разнообразные этапы мести", - говорится в заявлении.
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб в своем офисе ранним утром в субботу в результате ракетной атаки США и Израиля. После гибели верховного лидера правительство Ирана объявило по всей стране 40-дневный траур и нерабочую неделю. КСИР и армия Ирана в опубликованных заявлениях пообещали отомстить за гибель Хаменеи.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Дым на месте взрыва в Дохе - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
В Дохе прогремели новые взрывы, сообщает Reuters
Вчера, 07:41
 
В миреИзраильСШАИранАли ХаменеиВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Последствия американо-израильского удара по ТегерануВоенная операция США и Израиля против Ирана. Онлайн-репортаж28 февраля, 10:04
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала