06:58 01.03.2026
СМИ: союзников США на Ближнем Востоке заранее уведомили об ударах по Ирану
СМИ: союзников США на Ближнем Востоке заранее уведомили об ударах по Ирану
Некоторые американские союзники на Ближнем Востоке были заранее уведомлены об ударах по Ирану, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники. РИА Новости, 01.03.2026
в мире
сша
израиль
иран
военная операция сша и израиля против ирана
сша
израиль
иран
в мире, сша, израиль, иран, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Израиль, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана
СМИ: союзников США на Ближнем Востоке заранее уведомили об ударах по Ирану

CNN: союзников США на Ближнем Востоке заранее уведомили об ударах по Ирану

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Некоторые американские союзники на Ближнем Востоке были заранее уведомлены об ударах по Ирану, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.
"Несколько союзников США в регионе получили предупреждения через военные каналы, что будут удары, а некоторым даже позвонили официальные лица из администрации Трампа", - говорится на сайте телеканала со ссылкой на четырех человек, знакомых с ситуацией.
При этом CNN не уточняет, о каких именно странах идет речь.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
