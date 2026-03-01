https://ria.ru/20260301/udar-2077586448.html
СМИ: союзников США на Ближнем Востоке заранее уведомили об ударах по Ирану
СМИ: союзников США на Ближнем Востоке заранее уведомили об ударах по Ирану - РИА Новости, 01.03.2026
СМИ: союзников США на Ближнем Востоке заранее уведомили об ударах по Ирану
Некоторые американские союзники на Ближнем Востоке были заранее уведомлены об ударах по Ирану, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники. РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T06:58:00+03:00
2026-03-01T06:58:00+03:00
2026-03-01T06:58:00+03:00
в мире
сша
израиль
иран
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077524435_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_c7c9f8e5ca7e17f1edf54da84db64ab4.jpg
https://ria.ru/20260301/tramp-2077582956.html
https://ria.ru/20260301/tramp-2077582386.html
сша
израиль
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077524435_84:0:2815:2048_1920x0_80_0_0_b13e2a26aaacbf067c4b99da328d5630.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, израиль, иран, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Израиль, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана
СМИ: союзников США на Ближнем Востоке заранее уведомили об ударах по Ирану
CNN: союзников США на Ближнем Востоке заранее уведомили об ударах по Ирану