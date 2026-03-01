https://ria.ru/20260301/udar-2077575892.html
СМИ: штаб-квартира ЦРУ в Дубае была целью ракетного удара Ирана
СМИ: штаб-квартира ЦРУ в Дубае была целью ракетного удара Ирана - РИА Новости, 01.03.2026
СМИ: штаб-квартира ЦРУ в Дубае была целью ракетного удара Ирана
Штаб-квартира Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США в Дубае была целью ракетного удара Ирана, передает иранское агентство Fars. РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T04:27:00+03:00
2026-03-01T04:27:00+03:00
2026-03-01T04:27:00+03:00
в мире
сша
иран
дубай
центральное разведывательное управление (цру)
военная операция сша и израиля против ирана
сша
иран
дубай
Новости
ru-RU
в мире, сша, иран, дубай, центральное разведывательное управление (цру), военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Дубай, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Военная операция США и Израиля против Ирана
СМИ: штаб-квартира ЦРУ в Дубае была целью ракетного удара Ирана
Fars: штаб-квартира ЦРУ в Дубае была целью ракетного удара Ирана