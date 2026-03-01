Рейтинг@Mail.ru
СМИ: в результате ударов Ирана по Израилю пострадал 121 человек
04:05 01.03.2026 (обновлено: 04:09 01.03.2026)
СМИ: в результате ударов Ирана по Израилю пострадал 121 человек
СМИ: в результате ударов Ирана по Израилю пострадал 121 человек
Один человек погиб, еще 121 пострадал в Израиле в результате иранских ударов, сообщает телеканал CNN со ссылкой на службу скорой помощи Израиля. РИА Новости, 01.03.2026
Новости
СМИ: в результате ударов Ирана по Израилю пострадал 121 человек

CNN: в результате иранских ударов по Израилю погиб один человек, 121 пострадал

© REUTERS / Itai RonЭкстренные службы на месте иранского удара по Бней-Браку, Израиль
Экстренные службы на месте иранского удара по Бней-Браку, Израиль
© REUTERS / Itai Ron
Экстренные службы на месте иранского удара по Бней-Браку, Израиль . Архивное фото
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Один человек погиб, еще 121 пострадал в Израиле в результате иранских ударов, сообщает телеканал CNN со ссылкой на службу скорой помощи Израиля.
"Один человек был убит, еще 121 пострадал в результате ударов по стране (Израилю - ред.) в субботу", - говорится в публикации на сайте телеканала.
Медики отмечают, что состояние двоих пострадавших средней сложности, а остальных - легкой.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Жители у поврежденного дома в Рамат-Гане, Израиль - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
ЦАХАЛ сообщила, что извлекает людей из-под завалов после удара Ирана
