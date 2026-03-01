https://ria.ru/20260301/udar-2077575146.html
СМИ: в результате ударов Ирана по Израилю пострадал 121 человек
СМИ: в результате ударов Ирана по Израилю пострадал 121 человек - РИА Новости, 01.03.2026
СМИ: в результате ударов Ирана по Израилю пострадал 121 человек
Один человек погиб, еще 121 пострадал в Израиле в результате иранских ударов, сообщает телеканал CNN со ссылкой на службу скорой помощи Израиля. РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T04:05:00+03:00
2026-03-01T04:05:00+03:00
2026-03-01T04:09:00+03:00
в мире
израиль
сша
иран
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077491575_0:282:3070:2009_1920x0_80_0_0_5c10c5d6762108e617ad8644a875c09a.jpg
https://ria.ru/20260301/izrail-2077574071.html
израиль
сша
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077491575_57:0:2786:2047_1920x0_80_0_0_b69e11ccb72bf6518fb135e8845d8563.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, сша, иран, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Израиль, США, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана
СМИ: в результате ударов Ирана по Израилю пострадал 121 человек
CNN: в результате иранских ударов по Израилю погиб один человек, 121 пострадал