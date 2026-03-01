Рейтинг@Mail.ru
Армия Израиля сообщила об ударах по системам запуска ракет и ПВО Ирана - РИА Новости, 01.03.2026
03:43 01.03.2026
Армия Израиля сообщила об ударах по системам запуска ракет и ПВО Ирана
Армия Израиля сообщила об ударах по системам запуска ракет и ПВО Ирана
Армия оборона Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о проведении новой серии ударов по системам запуска баллистических ракет и ПВО Ирана. РИА Новости, 01.03.2026
в мире
израиль
иран
армия обороны израиля (цахал)
военная операция сша и израиля против ирана
израиль
иран
в мире, израиль, иран, армия обороны израиля (цахал), военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Израиль, Иран, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Военная операция США и Израиля против Ирана
Армия Израиля сообщила об ударах по системам запуска ракет и ПВО Ирана

ЦАХАЛ сообщила об ударах по системам запуска ракет и ПВО Ирана

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Армия оборона Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о проведении новой серии ударов по системам запуска баллистических ракет и ПВО Ирана.
"Армия обороны Израиля начала дополнительную волну ударов по системам баллистических ракет и системам ПВО, принадлежащим иранскому... режиму", - говорится в Telegram-канале армии.
В Катаре из-за падения обломков ракет пострадали восемь человек
В мире, Израиль, Иран, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
