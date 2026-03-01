https://ria.ru/20260301/udar-2077573658.html
Армия Израиля сообщила об ударах по системам запуска ракет и ПВО Ирана
Армия оборона Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о проведении новой серии ударов по системам запуска баллистических ракет и ПВО Ирана. РИА Новости, 01.03.2026
в мире
израиль
иран
армия обороны израиля (цахал)
военная операция сша и израиля против ирана
израиль
иран
