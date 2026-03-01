Рейтинг@Mail.ru
После удара дрона по гостинице в Дубае никто не пострадал - РИА Новости, 01.03.2026
01:48 01.03.2026
После удара дрона по гостинице в Дубае никто не пострадал
После удара дрона по гостинице в Дубае никто не пострадал - РИА Новости, 01.03.2026
После удара дрона по гостинице в Дубае никто не пострадал
Никто не пострадал в результате удара дрона по одной из самых дорогих и известных гостиниц Дубая "Бурдж аль-Араб", зданию причинен незначительный ущерб, сообщил РИА Новости, 01.03.2026
дубай
сша
израиль
военная операция сша и израиля против ирана
дубай
сша
израиль
Новости
Иранский дрон поразил пятизвездочный отель Бурдж-аль-Араб в Дубае
Иранский дрон поразил пятизвездочный отель Бурдж-аль-Араб в Дубае
дубай, сша, израиль, военная операция сша и израиля против ирана
Дубай, США, Израиль, Военная операция США и Израиля против Ирана
После удара дрона по гостинице в Дубае никто не пострадал

После удара дрона по гостинице "Бурдж аль-Араб" в Дубае никто не пострадал

ДУБАЙ, 1 мар - РИА Новости. Никто не пострадал в результате удара дрона по одной из самых дорогих и известных гостиниц Дубая "Бурдж аль-Араб", зданию причинен незначительный ущерб, сообщил Дубайский медиаофис.
"Компетентные органы Дубая сообщили о перехвате беспилотника, осколки которого привели к ограниченному возгоранию на фасаде гостиницы "Бурдж аль-Араб". Службы гражданской обороны быстро локализовали возгорание, никто не пострадал", - говорится в сообщении.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Вчера, 01:31
 
ДубайСШАИзраильВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
