После удара дрона по гостинице в Дубае никто не пострадал
После удара дрона по гостинице в Дубае никто не пострадал
Никто не пострадал в результате удара дрона по одной из самых дорогих и известных гостиниц Дубая "Бурдж аль-Араб", зданию причинен незначительный ущерб, сообщил РИА Новости, 01.03.2026
