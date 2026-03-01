Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Иран нанес удар по базе ВВС США в Саудовской Аравии
00:55 01.03.2026
СМИ: Иран нанес удар по базе ВВС США в Саудовской Аравии
СМИ: Иран нанес удар по базе ВВС США в Саудовской Аравии - РИА Новости, 01.03.2026
СМИ: Иран нанес удар по базе ВВС США в Саудовской Аравии
Иранские военные нанесли удар по базе военно-воздушных сил США Prince Sultan, расположенной в Саудовской Аравии, при атаке использовались ракеты и БПЛА,... РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T00:55:00+03:00
2026-03-01T00:55:00+03:00
в мире
саудовская аравия
сша
иран
военная операция сша и израиля против ирана
саудовская аравия
сша
иран
в мире, саудовская аравия, сша, иран, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Саудовская Аравия, США, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана
СМИ: Иран нанес удар по базе ВВС США в Саудовской Аравии

Tasnim: Иран нанес удар по базе ВВС США Prince Sultan в Саудовской Аравии

© РИА Новости / Антон Быстров | Перейти в медиабанкФлаги Ирана на одной из улиц Тегерана
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 1 мар - РИА Новости. Иранские военные нанесли удар по базе военно-воздушных сил США Prince Sultan, расположенной в Саудовской Аравии, при атаке использовались ракеты и БПЛА, передает иранское агентство Tasnim со ссылкой на Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана.
"База Prince Sultan в Саудовской Аравии, являющаяся американской военной авиабазой, подверглась удару со стороны Ирана при помощи ракет и беспилотников", - говорится в сообщении.
Работа израильской системы ПВО - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Во всем Израиле звучат сирены воздушной тревоги
00:52
 
В миреСаудовская АравияСШАИранВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
