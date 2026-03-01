https://ria.ru/20260301/udar-2077559013.html
СМИ: Иран нанес удар по базе ВВС США в Саудовской Аравии
СМИ: Иран нанес удар по базе ВВС США в Саудовской Аравии - РИА Новости, 01.03.2026
СМИ: Иран нанес удар по базе ВВС США в Саудовской Аравии
Иранские военные нанесли удар по базе военно-воздушных сил США Prince Sultan, расположенной в Саудовской Аравии, при атаке использовались ракеты и БПЛА,... РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T00:55:00+03:00
2026-03-01T00:55:00+03:00
2026-03-01T00:55:00+03:00
в мире
саудовская аравия
сша
иран
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152601/37/1526013730_0:140:3147:1910_1920x0_80_0_0_fdde75a8daad766318ddb29bf6e617bf.jpg
https://ria.ru/20260301/trevoga-2077558780.html
саудовская аравия
сша
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152601/37/1526013730_209:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_7339acb0c437b608eba5a8d86526b692.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, саудовская аравия, сша, иран, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Саудовская Аравия, США, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана
СМИ: Иран нанес удар по базе ВВС США в Саудовской Аравии
Tasnim: Иран нанес удар по базе ВВС США Prince Sultan в Саудовской Аравии