Иран нанес удары по базе ВМС США в Кувейте

ТЕГЕРАН, 1 мар – РИА Новости. Иранские военные в ходе своих атак по американским целям в субботу поразили два военных корабля, а также базу ВМС США в Кувейте, следует из заявления Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана.