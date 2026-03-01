Рейтинг@Mail.ru
Иран нанес удары по базе ВМС США в Кувейте - РИА Новости, 01.03.2026
00:44 01.03.2026
Иран нанес удары по базе ВМС США в Кувейте
Иран нанес удары по базе ВМС США в Кувейте - РИА Новости, 01.03.2026
Иран нанес удары по базе ВМС США в Кувейте
Иранские военные в ходе своих атак по американским целям в субботу поразили два военных корабля, а также базу ВМС США в Кувейте, следует из заявления Корпуса... РИА Новости, 01.03.2026
в мире
сша
иран
кувейт
военная операция сша и израиля против ирана
сша
иран
кувейт
в мире, сша, иран, кувейт, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Кувейт, Военная операция США и Израиля против Ирана
Иран нанес удары по базе ВМС США в Кувейте

КСИР: целями иранских ударов стали два военных корабля и база ВМС США в Кувейте

Член Корпуса стражей исламской революции Ирана в центре Тегерана
Член Корпуса стражей исламской революции Ирана в центре Тегерана - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Член Корпуса стражей исламской революции Ирана в центре Тегерана. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 1 мар – РИА Новости. Иранские военные в ходе своих атак по американским целям в субботу поразили два военных корабля, а также базу ВМС США в Кувейте, следует из заявления Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана.
"В ходе пятой волны операции "Правдивое обещание-4" в районе Индийского океане было поражено судно, перевозившее боеприпасы для американских кораблей… Еще один военный корабль США, перевозивший топливо для американских кораблей в Индийском океане, также был поражен иранскими ракетами", - говорится в заявлении КСИР. Его цитирует иранское агентство Tasnim.
Постпред России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Иран вновь получает нож в спину, заявил Небензя
00:38
КСИР отмечает, что кроме кораблей удалось поразить базу ВМС США в Кувейте. Как говорится в заявлении, база была атакована с помощью 4 баллистических ракет и 12 беспилотников. Американские корабли же были поражены ракетами "Кадр-380".
Как отмечает КСИР, в результате удара по базе ВМС США в Кувейте вся ее инфраструктура была полностью уничтожена, "большое количество" американских военных погибли и получили ранения.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них..
Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Гутерреш призвал гарантировать ядерную безопасность после атаки на Иран
00:27
 
