00:42 01.03.2026
https://ria.ru/20260301/udar-2077557414.html
2026-03-01T00:42:00+03:00
2026-03-01T00:42:00+03:00
в мире
дубай
военная операция сша и израиля против ирана
дубай
Новости
ru-RU
в мире, дубай, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Дубай, Военная операция США и Израиля против Ирана
СМИ: в результате удара по аэропорту в Дубае пострадали несколько человек

Clash Report: из-за удара по аэропорту в Дубае пострадали несколько человек

© Кадр видео из соцсетейОбстановка в аэропорту Дубая
Обстановка в аэропорту Дубая - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© Кадр видео из соцсетей
Обстановка в аэропорту Дубая. Архивное фото
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Несколько человек пострадали в результате удара по аэропорту в Дубае, сообщает Telegram-канал Clash Report.
Ранее очевидцы сообщили РИА Новости, что аэропорт Дубая подвергся атаке, идет эвакуация.
"Аэропорт Дубая... был атакован иранским дроном. Несколько человек пострадали", - говорится в сообщении в Telegram-канале.
В миреДубайВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
