СМИ: в результате удара по аэропорту в Дубае пострадали несколько человек
СМИ: в результате удара по аэропорту в Дубае пострадали несколько человек - РИА Новости, 01.03.2026
СМИ: в результате удара по аэропорту в Дубае пострадали несколько человек
Несколько человек пострадали в результате удара по аэропорту в Дубае, сообщает Telegram-канал Clash Report. РИА Новости, 01.03.2026
в мире
дубай
военная операция сша и израиля против ирана
дубай
Новости
СМИ: в результате удара по аэропорту в Дубае пострадали несколько человек
