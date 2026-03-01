Рейтинг@Mail.ru
В России 1 марта изменятся правила расчета алиментов
00:23 01.03.2026
В России 1 марта изменятся правила расчета алиментов
В России 1 марта изменятся правила расчета алиментов - РИА Новости, 01.03.2026
В России 1 марта изменятся правила расчета алиментов
Учет алиментов при назначении единого пособия с 1 марта будет изменен, за основу расчета будут брать не МРОТ, а среднюю зарплату по региону, следует из... РИА Новости, 01.03.2026
В России 1 марта изменятся правила расчета алиментов

В России с 1 марта изменят учет алиментов при назначении единого пособия

Денежные купюры и квитанция за оплату коммунальных услуг
Денежные купюры и квитанция за оплату коммунальных услуг - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Учет алиментов при назначении единого пособия с 1 марта будет изменен, за основу расчета будут брать не МРОТ, а среднюю зарплату по региону, следует из постановления правительства РФ.
Сейчас для расчета используется минимальный размер оплаты труда (МРОТ), который составляет 27 093 рубля по России.
"Слова "минимального размера оплаты труда, установленного в соответствии с законодательством Российской Федерации" заменить словами "размера среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников организаций в целом по экономике в субъекте Российской Федерации по месту жительства (месту пребывания) или фактического проживания заявителя", - говорится в документе.
Новые правила начнут действовать с 1 марта.
Женщина подписывает документы - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Юрист рекомендовала закрепить размер алиментов через суд
Вчера, 03:26
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
