Туроператоры расселяют россиян в отелях ОАЭ за свой счет

"Однако, несмотря на обещание государства, пока наблюдаем хаос в гостиницах, которые, к сожалению, в большинстве заняли позицию "утром - деньги, вечером - стулья"… В любом случае за свой счет разместим всех своих туристов или вернем им средства, если они были вынуждены оплатить размещение сами. Более того, приняли решение - все возвраты будем оформлять без учета фактически понесенных расходов", - сказал он.