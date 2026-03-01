Туроператоры расселяют россиян в отелях ОАЭ за свой счет

МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Туроператоры пока расселяют россиян в отелях ОАЭ за свой счет несмотря на объявление эмиратских властей о компенсациях расходов, говорится в сообщении Российского союза туриндустрии (РСТ).
"После закрытия аэропортов большинства стран Персидского залива туроператоры вынуждены за свой счет размещать туристов или продлевать их пребывание в отелях. И это несмотря на то, что власти ОАЭ объявили о компенсации расходов отелям и принимающим компаниям", - говорится в сообщении РСТ.
По словам генерального директора компании Space Travel Артура Мурадяна, впервые в истории власти ОАЭ приняли решение о компенсации расходов отелям и принимающим компаниям в период отмены рейсов, также об этом сообщили власти эмиратов Абу-Даби и Рас-эль-Хайма.
"Однако, несмотря на обещание государства, пока наблюдаем хаос в гостиницах, которые, к сожалению, в большинстве заняли позицию "утром - деньги, вечером - стулья"… В любом случае за свой счет разместим всех своих туристов или вернем им средства, если они были вынуждены оплатить размещение сами. Более того, приняли решение - все возвраты будем оформлять без учета фактически понесенных расходов", - сказал он.
По словам соруководителя комитета по выездному туризму Российского союза туриндустрии (РСТ), гендиректора "Арт-Тур" Дмитрия Арутюнова, некоторые дубайские отели делали скидки 20-30% на продление номеров, если люди не хотели выезжать. Прежде всего, речь идет о пляжных объектах.