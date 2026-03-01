Рейтинг@Mail.ru
Туроператоры не получали данных о россиянах среди пострадавших в Дубае - РИА Новости, 01.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:11 01.03.2026 (обновлено: 10:48 01.03.2026)
https://ria.ru/20260301/turoperatory-2077610039.html
Туроператоры не получали данных о россиянах среди пострадавших в Дубае
Туроператоры не получали данных о россиянах среди пострадавших в Дубае - РИА Новости, 01.03.2026
Туроператоры не получали данных о россиянах среди пострадавших в Дубае
Туроператоры не получали данных о российских туристах среди пострадавших при падении осколков на здание аэропорта Дубая, сообщила РИА Новости глава Ассоциации... РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T10:11:00+03:00
2026-03-01T10:48:00+03:00
дубай
ассоциация туроператоров россии (атор)
военная операция сша и израиля против ирана
майя ломидзе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/01/2077598133_0:337:3042:2048_1920x0_80_0_0_dbc70dcfdb270c38d937499ee9c78cf0.jpg
https://ria.ru/20260301/dubay-2077599465.html
дубай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/01/2077598133_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b5a555facbb9ac3dae2a5843b299bfec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дубай, ассоциация туроператоров россии (атор), военная операция сша и израиля против ирана, майя ломидзе
Дубай, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Военная операция США и Израиля против Ирана, Майя Ломидзе
Туроператоры не получали данных о россиянах среди пострадавших в Дубае

АТОР: у туроператоров нет данных о россиянах среди пострадавших в Дубае

© REUTERS / Amr AlfikyДым на месте иранского удара в Дубае, ОАЭ
Дым на месте иранского удара в Дубае, ОАЭ - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© REUTERS / Amr Alfiky
Дым на месте иранского удара в Дубае, ОАЭ
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Туроператоры не получали данных о российских туристах среди пострадавших при падении осколков на здание аэропорта Дубая, сообщила РИА Новости глава Ассоциации туроператоров (АТОР) Майя Ломидзе.
Ранее очевидцы сообщили РИА Новости, что терминал международного аэропорта Дубая подвергся удару и идет эвакуация людей. Четыре человека пострадали из-за инцидента, сообщала пресс-служба правительства Дубая.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
"Таких данных у нас нет", - сказала Ломидзе, отвечая на соответствующий вопрос.
Дым на месте иранского удара в Дубае, ОАЭ - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Российская туристка рассказала об утренних взрывах в Дубае
Вчера, 09:11
 
ДубайАссоциация туроператоров России (АТОР)Военная операция США и Израиля против ИранаМайя Ломидзе
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Последствия американо-израильского удара по ТегерануВоенная операция США и Израиля против Ирана. Онлайн-репортаж28 февраля, 10:04
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала