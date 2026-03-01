Рейтинг@Mail.ru
Туроператор рассказал, куда поедут туристы на фоне ситуации в ОАЭ - РИА Новости, 01.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:26 01.03.2026
https://ria.ru/20260301/turoperator-2077622594.html
Туроператор рассказал, куда поедут туристы на фоне ситуации в ОАЭ
Туроператор рассказал, куда поедут туристы на фоне ситуации в ОАЭ - РИА Новости, 01.03.2026
Туроператор рассказал, куда поедут туристы на фоне ситуации в ОАЭ
Собиравшиеся отдохнуть в ОАЭ туристы, в том числе российские, вероятнее всего, выберут Турцию в случае затяжного конфликта Ирана с Израилем и США, заявил РИА... РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T11:26:00+03:00
2026-03-01T11:26:00+03:00
иран
оаэ
сша
али хаменеи
снг
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/132432/00/1324320042_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_aabd178ae80a366ceafeaa83d93f7887.jpg
https://ria.ru/20260301/iran-2077588266.html
иран
оаэ
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/132432/00/1324320042_65:0:2288:1667_1920x0_80_0_0_73c9a8ed60d9de0edeea9b84f149aa1f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
иран, оаэ, сша, али хаменеи, снг, военная операция сша и израиля против ирана
Иран, ОАЭ, США, Али Хаменеи, СНГ, Военная операция США и Израиля против Ирана
Туроператор рассказал, куда поедут туристы на фоне ситуации в ОАЭ

PT: Турция заменит туристам ОАЭ в случае затяжного конфликта Ирана и Израиля

© Fotolia / NicoElNinoТуристы в аэропорту
Туристы в аэропорту - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© Fotolia / NicoElNino
Туристы в аэропорту. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СТАМБУЛ, 1 мар – РИА Новости. Собиравшиеся отдохнуть в ОАЭ туристы, в том числе российские, вероятнее всего, выберут Турцию в случае затяжного конфликта Ирана с Израилем и США, заявил РИА Новости координатор туроператора Pegas Touristik по СНГ Орхан Санджар.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
«
"Ввиду закрытых воздушных пространств и возросших рисков для безопасности туристические потоки на Ближний Восток и, в частности, в страны Персидского залива значительно уменьшатся. Продажи туров в ОАЭ, Катар и другие страны полностью остановлены, туристам предлагают другие варианты. Спрос на турецкие курорты вырастет в среднесрочной перспективе с учетом того, что туристы будут искать альтернативные и более безопасные направления. Турция способна заменить Египет и курорты Персидского залива в том, что касается пляжного отдыха", - рассказал Санджар.
По его мнению, ситуация может проясниться в течение недели. Ситуация с бронированиями в турецких отелях остается в рамках нормы, роста отмен или новых бронирований пока не замечено, отметил Санджар.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Государственное телевидение Ирана подтвердило гибель верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Взрывы гремят в Дубае и Абу-Даби, аэропорты ОАЭ прекратили работу.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Агрессия обезглавила Иран. Но Иран был к этому готов
Вчера, 08:00
 
ИранОАЭСШААли ХаменеиСНГВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Последствия американо-израильского удара по ТегерануВоенная операция США и Израиля против Ирана. Онлайн-репортаж28 февраля, 10:04
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала