Туроператор рассказал, куда поедут туристы на фоне ситуации в ОАЭ

СТАМБУЛ, 1 мар – РИА Новости. Собиравшиеся отдохнуть в ОАЭ туристы, в том числе российские, вероятнее всего, выберут Турцию в случае затяжного конфликта Ирана с Израилем и США, заявил РИА Новости координатор туроператора Pegas Touristik по СНГ Орхан Санджар.
"Ввиду закрытых воздушных пространств и возросших рисков для безопасности туристические потоки на Ближний Восток и, в частности, в страны Персидского залива значительно уменьшатся. Продажи туров в ОАЭ, Катар и другие страны полностью остановлены, туристам предлагают другие варианты. Спрос на турецкие курорты вырастет в среднесрочной перспективе с учетом того, что туристы будут искать альтернативные и более безопасные направления. Турция способна заменить Египет и курорты Персидского залива в том, что касается пляжного отдыха", - рассказал Санджар.
По его мнению, ситуация может проясниться в течение недели. Ситуация с бронированиями в турецких отелях остается в рамках нормы, роста отмен или новых бронирований пока не замечено, отметил Санджар.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Государственное телевидение Ирана подтвердило гибель верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Взрывы гремят в Дубае и Абу-Даби, аэропорты ОАЭ прекратили работу.