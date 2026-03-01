Туроператор рассказал, куда поедут туристы на фоне ситуации в ОАЭ

«

"Ввиду закрытых воздушных пространств и возросших рисков для безопасности туристические потоки на Ближний Восток и, в частности, в страны Персидского залива значительно уменьшатся. Продажи туров в ОАЭ, Катар и другие страны полностью остановлены, туристам предлагают другие варианты. Спрос на турецкие курорты вырастет в среднесрочной перспективе с учетом того, что туристы будут искать альтернативные и более безопасные направления. Турция способна заменить Египет и курорты Персидского залива в том, что касается пляжного отдыха", - рассказал Санджар.