Туристы в Дубае будут питаться за свой счет при задержке рейсов - РИА Новости, 01.03.2026
16:39 01.03.2026
https://ria.ru/20260301/turisty-2077686514.html
Туристы в Дубае будут питаться за свой счет при задержке рейсов
2026-03-01T16:39:00+03:00
2026-03-01T16:39:00+03:00
дубай, москва, оаэ, военная операция сша и израиля против ирана, в мире
Дубай, Москва, ОАЭ, Военная операция США и Израиля против Ирана, В мире
© Кадр видео из соцсетейОбстановка в аэропорту Дубая
Обстановка в аэропорту Дубая - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© Кадр видео из соцсетей
Обстановка в аэропорту Дубая
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Российские туристы получили уведомления, что в случае задержки в Дубае должны будут сами обеспечивать себя питанием, хотя с проживанием может помочь принимающая сторона, рассказала РИА Новости туристка Анастасия из Москвы.
Она рассказала, что приобрела тур в Дубай через сайт-агрегатор у известного российского туроператора, вечером 3 марта должен состояться перелет их семьи из Дубая в Москву.
Пассажиры в аэропорту в Москве - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
АТОР посоветовал российским туристам встать на консульский учет
Вчера, 16:31
"Вылет 3 марта в 17.30 "Победой", информации никто не дает (состоится рейс или нет - ред.)... Обратилась к представителю туроператора, он сказал, что гостиницу продлят за счет их компании арабской, которая нас встречала в аэропорту... Если небо не откроют, питание самостоятельное, и насчет перелетов тишина", - рассказала женщина.
Она также показала сообщение от сайта-агрегатора.
"На данный момент туристами, находящимися в ОАЭ, занимается принимающий офис", - говорится в сообщении.
Ранее авиакомпания "Победа" сообщила, что вынужденно отменяет рейсы в Дубай и Абу-Даби и обратно до снятия ограничений на использование воздушного пространства ОАЭ до 11.30 по мск 3 марта.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Ракета в небе над Дубаем, ОАЭ - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Российская туристка рассказала об обстановке в центре Дубая
28 февраля, 21:56
 
ДубайМоскваОАЭВоенная операция США и Израиля против ИранаВ мире
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
