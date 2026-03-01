https://ria.ru/20260301/turisty-2077686514.html
Туристы в Дубае будут питаться за свой счет при задержке рейсов
Туристы в Дубае будут питаться за свой счет при задержке рейсов - РИА Новости, 01.03.2026
Туристы в Дубае будут питаться за свой счет при задержке рейсов
Российские туристы получили уведомления, что в случае задержки в Дубае должны будут сами обеспечивать себя питанием, хотя с проживанием может помочь принимающая
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Российские туристы получили уведомления, что в случае задержки в Дубае должны будут сами обеспечивать себя питанием, хотя с проживанием может помочь принимающая сторона, рассказала РИА Новости туристка Анастасия из Москвы.
Она рассказала, что приобрела тур в Дубай
через сайт-агрегатор у известного российского туроператора, вечером 3 марта должен состояться перелет их семьи из Дубая в Москву
.
"Вылет 3 марта в 17.30 "Победой", информации никто не дает (состоится рейс или нет - ред.)... Обратилась к представителю туроператора, он сказал, что гостиницу продлят за счет их компании арабской, которая нас встречала в аэропорту... Если небо не откроют, питание самостоятельное, и насчет перелетов тишина", - рассказала женщина.
Она также показала сообщение от сайта-агрегатора.
"На данный момент туристами, находящимися в ОАЭ
, занимается принимающий офис", - говорится в сообщении.
Ранее авиакомпания "Победа" сообщила, что вынужденно отменяет рейсы в Дубай и Абу-Даби
и обратно до снятия ограничений на использование воздушного пространства ОАЭ до 11.30 по мск 3 марта.
США
и Израиль
нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана
, в том числе по Тегерану
, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока
.