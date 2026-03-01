Туристы в Дубае будут питаться за свой счет при задержке рейсов

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Российские туристы получили уведомления, что в случае задержки в Дубае должны будут сами обеспечивать себя питанием, хотя с проживанием может помочь принимающая сторона, рассказала РИА Новости туристка Анастасия из Москвы.

"Вылет 3 марта в 17.30 "Победой", информации никто не дает (состоится рейс или нет - ред.)... Обратилась к представителю туроператора, он сказал, что гостиницу продлят за счет их компании арабской, которая нас встречала в аэропорту... Если небо не откроют, питание самостоятельное, и насчет перелетов тишина", - рассказала женщина.