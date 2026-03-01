Туристка из России застряла в Дубае из-за закрытого аэропорта

САРАТОВ, 1 мар - РИА Новости. Российская туристка из Томска Виктория рассказала РИА Новости, что должна была в воскресенье вылететь из Дубая в РФ, но аэропорт закрыт якобы до 3 марта, а представители туроператора пока не предоставили ей номер в гостинице.

"Туроператор отписки только говорит. "Ждите, ваша заявка в работе", и больше ничего. Так на протяжении всего дня. Пишут: "Я точно знаю, что вопрос в работе, его забрали. Пока никакой больше информации у меня нет, как появится, я вам напишу". Номер все еще не предоставили", - рассказала агентству собеседница.

Пока россиянка остается в той же гостинице, где проживала до воскресенья и ожидает информации о продлении срока проживания или вылете на родину. Ей сказали, что аэропорт закрыт до полудня 3 марта.

Абу-Даби и Ранее РИА Новости сообщали, что власти двух крупнейших эмиратов ОАЭ Дубая разослали документ, попросив гостиничные учреждения не выселять застрявших в стране туристов, а также собираются покрыть затраты на продление проживания.