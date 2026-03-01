https://ria.ru/20260301/turistka-2077724751.html
Туристка из России застряла в Дубае из-за закрытого аэропорта
САРАТОВ, 1 мар - РИА Новости. Российская туристка из Томска Виктория рассказала РИА Новости, что должна была в воскресенье вылететь из Дубая в РФ, но аэропорт закрыт якобы до 3 марта, а представители туроператора пока не предоставили ей номер в гостинице.
"Туроператор отписки только говорит. "Ждите, ваша заявка в работе", и больше ничего. Так на протяжении всего дня. Пишут: "Я точно знаю, что вопрос в работе, его забрали. Пока никакой больше информации у меня нет, как появится, я вам напишу". Номер все еще не предоставили", - рассказала агентству собеседница.
Пока россиянка остается в той же гостинице, где проживала до воскресенья и ожидает информации о продлении срока проживания или вылете на родину. Ей сказали, что аэропорт закрыт до полудня 3 марта.
Ранее РИА Новости сообщали, что власти двух крупнейших эмиратов ОАЭ Абу-Даби
и Дубая
разослали документ, попросив гостиничные учреждения не выселять застрявших в стране туристов, а также собираются покрыть затраты на продление проживания.
США
и Израиль
нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана
, в том числе по Тегерану
, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока
. МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве
заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.