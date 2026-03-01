https://ria.ru/20260301/turistka-2077721731.html
Туристка из Петербурга рассказала об отмене экскурсий в Дохе
Туристка из Петербурга рассказала об отмене экскурсий в Дохе
СОЧИ, 1 мар – РИА Новости. Туристка из Санкт-Петербурга Наталия Нищева, которая отдыхает в Дохе, рассказала РИА Новости, что в ночь с субботы на воскресенье в столице Катара объявляли воздушную тревогу, а в воскресенье днем закрыли пляжи, все экскурсии были отменены.
Женщина отдыхает в Дохе
с подругой.
"Все спокойно. Хотя ночью была тревога. Слышали, как работает ПВО в первой половине дня. Но все обошлось. Пляжи закрыты. Экскурсии отменены. Гуляем по городу", - сказала собеседница агентства.
Туристка отметила, что на улицах Дохи вечером встречаются прохожие.
"Люди едут с работы", - добавила женщина.
США
и Израиль
в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана
, в том числе по Тегерану
, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока
.
Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани
ранее подчёркивал, что Иран не намеревается атаковать страны региона, он атакует базы США, которые считает территорией США, и продолжит их атаковать, пока они находятся под контролем Вашингтона
. Корпус стражей исламской революции заявлял, что целями иранских ударов являются военные объекты Израиля.