Туристка из Петербурга рассказала об отмене экскурсий в Дохе
19:56 01.03.2026
Туристка из Петербурга рассказала об отмене экскурсий в Дохе
Туристка из Петербурга рассказала об отмене экскурсий в Дохе
2026
Туристка из Петербурга рассказала об отмене экскурсий в Дохе

СОЧИ, 1 мар – РИА Новости. Туристка из Санкт-Петербурга Наталия Нищева, которая отдыхает в Дохе, рассказала РИА Новости, что в ночь с субботы на воскресенье в столице Катара объявляли воздушную тревогу, а в воскресенье днем закрыли пляжи, все экскурсии были отменены.
Женщина отдыхает в Дохе с подругой.
"Все спокойно. Хотя ночью была тревога. Слышали, как работает ПВО в первой половине дня. Но все обошлось. Пляжи закрыты. Экскурсии отменены. Гуляем по городу", - сказала собеседница агентства.
Туристка отметила, что на улицах Дохи вечером встречаются прохожие.
"Люди едут с работы", - добавила женщина.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани ранее подчёркивал, что Иран не намеревается атаковать страны региона, он атакует базы США, которые считает территорией США, и продолжит их атаковать, пока они находятся под контролем Вашингтона. Корпус стражей исламской революции заявлял, что целями иранских ударов являются военные объекты Израиля.
