Туристка из Петербурга рассказала об отмене экскурсий в Дохе

СОЧИ, 1 мар – РИА Новости. Туристка из Санкт-Петербурга Наталия Нищева, которая отдыхает в Дохе, рассказала РИА Новости, что в ночь с субботы на воскресенье в столице Катара объявляли воздушную тревогу, а в воскресенье днем закрыли пляжи, все экскурсии были отменены.