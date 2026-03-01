https://ria.ru/20260301/turist-2077688841.html
Выжившего в Прикамье туриста допросят
Выжившего в Прикамье туриста допросят - РИА Новости, 01.03.2026
Выжившего в Прикамье туриста допросят
Выживший в Прикамье турист будет допрошен после оказания медицинской помощи, сообщает СУСК РФ по Пермскому краю. РИА Новости, 01.03.2026
происшествия
пермский край
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
пермский край
россия
2026
Выжившего в Прикамье туриста допросят
Выжившего в Прикамье туриста допросят после оказания медпомощи