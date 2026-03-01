Рейтинг@Mail.ru
16:49 01.03.2026
Выжившего в Прикамье туриста допросят
Выживший в Прикамье турист будет допрошен после оказания медицинской помощи, сообщает СУСК РФ по Пермскому краю. РИА Новости, 01.03.2026
происшествия, пермский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Пермский край, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ)
Выжившего в Прикамье туриста допросят

Выжившего в Прикамье туриста допросят после оказания медпомощи

© ГУ МЧС России по Пермскому краюПоиски туристов в Пермском крае. Кадр видео
Поиски туристов в Пермском крае. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© ГУ МЧС России по Пермскому краю
Поиски туристов в Пермском крае. Кадр видео
УФА, 1 мар - РИА Новости. Выживший в Прикамье турист будет допрошен после оказания медицинской помощи, сообщает СУСК РФ по Пермскому краю.
Ранее ГУ МЧС по Пермскому краю сообщало, что поиски туристов, потерявшихся в лесу, завершены: четверо погибли, один передан медикам.
"После оказания медицинской помощи выжившему участнику туристической группы, он будет допрошен следователями СК России", - говорится в сообщении.
