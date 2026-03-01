СМИ: ЦРУ месяцами следило за перемещениями Хаменеи

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. ЦРУ многие месяцы следило за перемещениями верховного лидера Ирана Али Хаменеи, знало о том, что в субботу в центре Тегерана будет собрание иранского руководства и что там будет Хаменеи, сообщает газета New York Times со ссылкой на источники, знакомые с операцией ведомства.
В субботу верховный лидер исламской республики Али Хаменеи погиб в результате атаки США и Израиля.
"ЦРУ месяцами следило за аятоллой Хаменеи, становясь все более уверенным в его местонахождении и привычках... Затем ведомство выяснило, что в субботу утром в комплексе руководства (Ирана - ред.) в сердце Тегерана состоится собрание высокопоставленных иранских чиновников. Более того, ЦРУ выяснило, что там будет верховный лидер", - говорится в материале издания.
По словам источников, знакомых с решениями властей США и Израиля, те решили скорректировать время удара по Ирану, в том числе из-за новых данных разведки. Издание пишет, что изначально удар планировалось нанести "под покровом ночи", но с учетом информации об утреннем собрании его перенесли на другое время. Отмечается, что встреча иранского руководства должна была пройти в том же районе, где расположены офисы канцелярии президента, верховного лидера и Высшего совета нацбезопасности страны.
Как сообщают собеседники издания, ЦРУ передали данные о том, где с высокой долей вероятности будет находиться Хаменеи, Израилю, а тот, в свою очередь, основываясь на информации ЦРУ и собственных данных, провел операцию, нацеленную на уничтожение руководства Ирана.
По данным New York Times, удар по местонахождению руководства Ирана был нанесен в 9.10 мск. По словам источников, знакомых с операцией, в ходе последующих ударов были поражены места нахождения высших чинов службы разведки Ирана. Как утверждает издание, глава ведомства избежал удара, однако многие члены руководства погибли.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.