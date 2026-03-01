СМИ: ЦРУ месяцами следило за перемещениями Хаменеи

По словам источников, знакомых с решениями властей США и Израиля, те решили скорректировать время удара по Ирану, в том числе из-за новых данных разведки. Издание пишет, что изначально удар планировалось нанести "под покровом ночи", но с учетом информации об утреннем собрании его перенесли на другое время. Отмечается, что встреча иранского руководства должна была пройти в том же районе, где расположены офисы канцелярии президента, верховного лидера и Высшего совета нацбезопасности страны.