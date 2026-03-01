Рейтинг@Mail.ru
СМИ: ЦРУ месяцами следило за перемещениями Хаменеи - РИА Новости, 01.03.2026
10:35 01.03.2026
СМИ: ЦРУ месяцами следило за перемещениями Хаменеи
СМИ: ЦРУ месяцами следило за перемещениями Хаменеи - РИА Новости, 01.03.2026
СМИ: ЦРУ месяцами следило за перемещениями Хаменеи
ЦРУ многие месяцы следило за перемещениями верховного лидера Ирана Али Хаменеи, знало о том, что в субботу в центре Тегерана будет собрание иранского... РИА Новости, 01.03.2026
в мире
иран
сша
израиль
али хаменеи
центральное разведывательное управление (цру)
военная операция сша и израиля против ирана
иран
сша
израиль
в мире, иран, сша, израиль, али хаменеи, центральное разведывательное управление (цру), военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Израиль, Али Хаменеи, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Военная операция США и Израиля против Ирана
СМИ: ЦРУ месяцами следило за перемещениями Хаменеи

NYT: ЦРУ многие месяцы следило за Хаменеи, знало, где он будет в субботу утром

© AP Photo / Office of the Iranian Supreme LeaderАли Хаменеи
Али Хаменеи - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© AP Photo / Office of the Iranian Supreme Leader
Али Хаменеи. Архивное фото
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. ЦРУ многие месяцы следило за перемещениями верховного лидера Ирана Али Хаменеи, знало о том, что в субботу в центре Тегерана будет собрание иранского руководства и что там будет Хаменеи, сообщает газета New York Times со ссылкой на источники, знакомые с операцией ведомства.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
В субботу верховный лидер исламской республики Али Хаменеи погиб в результате атаки США и Израиля.
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Биография верховного лидера Ирана Али Хаменеи
Вчера, 10:02
"ЦРУ месяцами следило за аятоллой Хаменеи, становясь все более уверенным в его местонахождении и привычках... Затем ведомство выяснило, что в субботу утром в комплексе руководства (Ирана - ред.) в сердце Тегерана состоится собрание высокопоставленных иранских чиновников. Более того, ЦРУ выяснило, что там будет верховный лидер", - говорится в материале издания.
По словам источников, знакомых с решениями властей США и Израиля, те решили скорректировать время удара по Ирану, в том числе из-за новых данных разведки. Издание пишет, что изначально удар планировалось нанести "под покровом ночи", но с учетом информации об утреннем собрании его перенесли на другое время. Отмечается, что встреча иранского руководства должна была пройти в том же районе, где расположены офисы канцелярии президента, верховного лидера и Высшего совета нацбезопасности страны.
Как сообщают собеседники издания, ЦРУ передали данные о том, где с высокой долей вероятности будет находиться Хаменеи, Израилю, а тот, в свою очередь, основываясь на информации ЦРУ и собственных данных, провел операцию, нацеленную на уничтожение руководства Ирана.
По данным New York Times, удар по местонахождению руководства Ирана был нанесен в 9.10 мск. По словам источников, знакомых с операцией, в ходе последующих ударов были поражены места нахождения высших чинов службы разведки Ирана. Как утверждает издание, глава ведомства избежал удара, однако многие члены руководства погибли.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Агрессия обезглавила Иран. Но Иран был к этому готов
Вчера, 08:00
 
В миреИранСШАИзраильАли ХаменеиЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
