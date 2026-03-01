https://ria.ru/20260301/tseli-2077578524.html
Армия Израиля поразила более 30 целей в Иране
Армия Израиля поразила более 30 целей в Иране - РИА Новости, 01.03.2026
Армия Израиля поразила более 30 целей в Иране
Армия обороны Израиля заявила, что поразила более 30 целей в Иране, включая системы ПВО, системы запуска ракет и военные командные центры. РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T05:16:00+03:00
2026-03-01T05:16:00+03:00
2026-03-01T05:16:00+03:00
в мире
иран
израиль
сша
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772007562_0:88:3070:1815_1920x0_80_0_0_a4ec20e287e43cdc53890ad26f982d8b.jpg
https://ria.ru/20260301/udar-2077575892.html
иран
израиль
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772007562_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_91d989fa6bb10583168026ef4934c8fc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, израиль, сша, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Израиль, США, Военная операция США и Израиля против Ирана
Армия Израиля поразила более 30 целей в Иране
ЦАХАЛ сообщила о поражении более 30 целей в Иране