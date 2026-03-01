Рейтинг@Mail.ru
01.03.2026

Армия Израиля поразила более 30 целей в Иране
05:16 01.03.2026
Армия Израиля поразила более 30 целей в Иране
Армия обороны Израиля заявила, что поразила более 30 целей в Иране, включая системы ПВО, системы запуска ракет и военные командные центры. РИА Новости, 01.03.2026
в мире, иран, израиль, сша, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Израиль, США, Военная операция США и Израиля против Ирана
Армия Израиля поразила более 30 целей в Иране

ЦАХАЛ сообщила о поражении более 30 целей в Иране

© AP Photo / Tsafrir AbayovИстребитель F-16 Fighting Falcon ВВС Израиля
Истребитель F-16 Fighting Falcon ВВС Израиля - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© AP Photo / Tsafrir Abayov
Истребитель F-16 Fighting Falcon ВВС Израиля. Архивное фото
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Армия обороны Израиля заявила, что поразила более 30 целей в Иране, включая системы ПВО, системы запуска ракет и военные командные центры.
"ВВС Израиля атаковали более 30 целей... по Ирану, включая системы ПВО, системы запуска ракет, цели режима и военные командные центры", - говорится в Telegram-канале армии.
В заявлении армии уточняется, что речь идет об объектах на западе и в центре Ирана.
