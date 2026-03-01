Рейтинг@Mail.ru
ЦАХАЛ зафиксировала ракетный запуск со стороны Ирана
17:56 01.03.2026
ЦАХАЛ зафиксировала ракетный запуск со стороны Ирана
ЦАХАЛ зафиксировала ракетный запуск со стороны Ирана
Армия Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что зафиксировала очередной ракетный запуск со стороны Ирана. РИА Новости, 01.03.2026
в мире, иран, израиль, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Израиль, Военная операция США и Израиля против Ирана
ЦАХАЛ зафиксировала ракетный запуск со стороны Ирана

ЦАХАЛ заявила, что зафиксировала пуск ракет из Ирана и ведет их перехват

Взрыв в Тель-Авиве, Израиль
Взрыв в Тель-Авиве, Израиль
© REUTERS / Gideon Markowicz
Взрыв в Тель-Авиве, Израиль
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Армия Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что зафиксировала очередной ракетный запуск со стороны Ирана.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
"Недавно ЦАХАЛ обнаружила ракеты, запущенные из Ирана в сторону Израиля. Системы обороны работают для перехвата угрозы", - говорится в заявлении армии, опубликованном в Telegram-канале.
Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
В Иране объявили священную войну Израилю и США
Вчера, 13:39
 
В мире Иран Израиль Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
