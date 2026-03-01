https://ria.ru/20260301/tsahal-2077704385.html
ЦАХАЛ зафиксировала ракетный запуск со стороны Ирана
Армия Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что зафиксировала очередной ракетный запуск со стороны Ирана. РИА Новости, 01.03.2026
