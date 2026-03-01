Рейтинг@Mail.ru
ЦАХАЛ опубликовала фото квартала в Тегеране, где был убит Хаменеи - РИА Новости, 01.03.2026
12:02 01.03.2026 (обновлено: 12:25 01.03.2026)
ЦАХАЛ опубликовала фото квартала в Тегеране, где был убит Хаменеи
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала снимок квартала в центре Тегерана, где был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи и другие высокопоставленные... РИА Новости, 01.03.2026
в мире, иран, тегеран (город), израиль, али хаменеи, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Тегеран (город), Израиль, Али Хаменеи, Военная операция США и Израиля против Ирана
ЦАХАЛ опубликовала фото квартала в Тегеране, где был убит Хаменеи

Армия Израиля опубликовала фото квартала в центре Тегерана, где был убит Хаменеи

© Фото : Армия обороны ИзраиляФото места в Тегеране, где был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи
Фото места в Тегеране, где был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© Фото : Армия обороны Израиля
Фото места в Тегеране, где был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи
ТЕЛЬ-АВИВ, 1 мар - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала снимок квартала в центре Тегерана, где был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи и другие высокопоставленные руководители Исламской республики.
"Али Хаменеи стал целью точной крупномасштабной операции ВВС Израиля, проведенной на основе достоверных разведывательных данных ЦАХАЛ, когда он находился в своей главной резиденции в центре Тегерана вместе с другими высокопоставленными чиновниками", - говорится в сообщении армейской пресс-службы.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Военные сопроводили заявление снимком, сделанным с воздуха, где отмечен комплекс зданий в Тегеране, в котором находился Хаменеи в момент удара.
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб в своем офисе ранним утром в субботу в результате ракетной атаки США и Израиля. После гибели верховного лидера правительство Ирана объявило по всей стране 40-дневный траур и нерабочую неделю. КСИР и армия Ирана в опубликованных заявлениях пообещали отомстить за гибель Хаменеи.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Жители у поврежденного дома в Рамат-Гане, Израиль - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
ЦАХАЛ сообщила, что извлекает людей из-под завалов после удара Ирана
