https://ria.ru/20260301/tsahal-2077565412.html
ЦАХАЛ заявил о поражении пусковой площадки, где хранились ракеты "Гадр H-1"
ЦАХАЛ заявил о поражении пусковой площадки, где хранились ракеты "Гадр H-1" - РИА Новости, 01.03.2026
ЦАХАЛ заявил о поражении пусковой площадки, где хранились ракеты "Гадр H-1"
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) утверждает, что в результате новой волны ударов по Ирану была поражена пусковая площадка, где хранились баллистические ракеты... РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T01:55:00+03:00
2026-03-01T01:55:00+03:00
2026-03-01T17:51:00+03:00
в мире
иран
военная операция сша и израиля против ирана
сша
израиль
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/01/2077684635_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_87630029e7ab6d07110c6a474313e91a.jpg
https://ria.ru/20250622/izrail-2024574737.html
иран
сша
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/01/2077684635_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_0aa0242375ead1c1b903d4de06d5512a.jpg
Авиаудары Израиля по пусковым установкам и беспилотникам на территории Ирана
ЦАХАЛ публикует кадры израильских авиаударов, уничтожающих пусковые установки и беспилотники на территории Ирана
2026-03-01T01:55
true
PT0M31S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, военная операция сша и израиля против ирана, сша, израиль
В мире, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана, США, Израиль
ЦАХАЛ заявил о поражении пусковой площадки, где хранились ракеты "Гадр H-1"
ЦАХАЛ заявил о поражении пусковой площадки с ракетами "Гадр H-1" в Иране