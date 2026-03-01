Рейтинг@Mail.ru
ЦАХАЛ заявил о поражении пусковой площадки, где хранились ракеты "Гадр H-1"
01:55 01.03.2026 (обновлено: 17:51 01.03.2026)
ЦАХАЛ заявил о поражении пусковой площадки, где хранились ракеты "Гадр H-1"
ЦАХАЛ заявил о поражении пусковой площадки, где хранились ракеты "Гадр H-1"
в мире
иран
военная операция сша и израиля против ирана
сша
израиль
Авиаудары Израиля по пусковым установкам и беспилотникам на территории Ирана
в мире, иран, военная операция сша и израиля против ирана, сша, израиль
В мире, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана, США, Израиль
ЦАХАЛ заявил о поражении пусковой площадки, где хранились ракеты "Гадр H-1"

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) утверждает, что в результате новой волны ударов по Ирану была поражена пусковая площадка, где хранились баллистические ракеты "Гадр H-1".
"ЦАХАЛ... провел новую волну ударов по объектам с баллистическими ракетами и системам воздушной обороны... на западе и в центре Ирана... Одна из пораженных целей - пусковая площадка... На объекте хранились баллистические ракеты "Гадр H-1", - говорится в публикации в Telegram-канале армии.
Здание в финансовом квартале Тель-Авива, поврежденное в результате ракетной атаки Ирана - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
Армия Израиля заявила о запуске ракет из Ирана
22 июня 2025, 07:42
 
