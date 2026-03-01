Рейтинг@Mail.ru
Во всем Израиле звучат сирены воздушной тревоги - РИА Новости, 01.03.2026
00:52 01.03.2026 (обновлено: 00:53 01.03.2026)
Во всем Израиле звучат сирены воздушной тревоги
Сирены воздушной тревоги звучат на территории всего Израиля, сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). РИА Новости, 01.03.2026
в мире
израиль
сша
иран
военная операция сша и израиля против ирана
в мире, израиль, сша, иран, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Израиль, США, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана
© AP Photo / Ariel SchalitРабота израильской системы ПВО
Работа израильской системы ПВО - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© AP Photo / Ariel Schalit
Работа израильской системы ПВО. Архивное фото
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги звучат на территории всего Израиля, сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).
"Сирены звучат по (всему) Израилю", - говорится в публикации ЦАХАЛ в соцсети X.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Здание Организации объединенных наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Генсек ООН призвал США и Иран вернуться к переговорам
