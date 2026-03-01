https://ria.ru/20260301/trevoga-2077558780.html
Во всем Израиле звучат сирены воздушной тревоги
Во всем Израиле звучат сирены воздушной тревоги - РИА Новости, 01.03.2026
Во всем Израиле звучат сирены воздушной тревоги
Сирены воздушной тревоги звучат на территории всего Израиля, сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T00:52:00+03:00
2026-03-01T00:52:00+03:00
2026-03-01T00:53:00+03:00
в мире
израиль
сша
иран
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/18/2025034162_0:0:2730:1537_1920x0_80_0_0_ba813a6851cdfef07b05ac6d908a2a64.jpg
https://ria.ru/20260301/peregovory-2077558233.html
израиль
сша
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/18/2025034162_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_79dd8988b543a1a2acef3ea892c21590.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, сша, иран, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Израиль, США, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана
Во всем Израиле звучат сирены воздушной тревоги
ЦАХАЛ: на территории Израиля звучат сирены воздушной тревоги