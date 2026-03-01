Рейтинг@Mail.ru
Тренер из России рассказал о ситуации в Дохе - РИА Новости, 01.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:50 01.03.2026
https://ria.ru/20260301/trener-2077641245.html
Тренер из России рассказал о ситуации в Дохе
Тренер из России рассказал о ситуации в Дохе - РИА Новости, 01.03.2026
Тренер из России рассказал о ситуации в Дохе
Ситуация в столице Катара Дохе сейчас спокойная, но ночью были слышны взрывы, рассказал РИА Новости тренер из России Дмитрий Савин. РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T12:50:00+03:00
2026-03-01T12:50:00+03:00
в мире
катар
иран
сша
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149702/52/1497025261_0:194:2955:1856_1920x0_80_0_0_e0603449762132d61011341d96d96275.jpg
https://ria.ru/20260228/rossijanka-2077440182.html
катар
иран
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149702/52/1497025261_113:0:2844:2048_1920x0_80_0_0_18803468e7c527611d2e9385428a29d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, катар, иран, сша, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Катар, Иран, США, Военная операция США и Израиля против Ирана
Тренер из России рассказал о ситуации в Дохе

РИА Новости: ситуация в Дохе сейчас спокойная

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкНебоскребы в столице Катара Дохе
Небоскребы в столице Катара Дохе - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Небоскребы в столице Катара Дохе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Ситуация в столице Катара Дохе сейчас спокойная, но ночью были слышны взрывы, рассказал РИА Новости тренер из России Дмитрий Савин.
"Я думаю, где-то до десяти", - ответил Савин на вопрос, сколько взрывов он слышал ночью. Сейчас в столице Катара, по его словам, спокойная обстановка.
Ранее МВД Катара в социальной сети Х сообщило, что на месте падения обломков ракеты из Ирана в индустриальной зоне в южном пригороде столицы Катара вспыхнул пожар.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.
Дым на месте взрыва в Дохе - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Очевидец рассказала про момент первого удара по Дохе
28 февраля, 15:37
 
В миреКатарИранСШАВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Последствия американо-израильского удара по ТегерануВоенная операция США и Израиля против Ирана. Онлайн-репортаж28 февраля, 10:04
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала