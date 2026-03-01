Тренер из России рассказал о ситуации в Дохе

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Ситуация в столице Катара Дохе сейчас спокойная, но ночью были слышны взрывы, рассказал РИА Новости тренер из России Дмитрий Савин.
"Я думаю, где-то до десяти", - ответил Савин на вопрос, сколько взрывов он слышал ночью. Сейчас в столице Катара, по его словам, спокойная обстановка.
Ранее МВД Катара в социальной сети Х сообщило, что на месте падения обломков ракеты из Ирана в индустриальной зоне в южном пригороде столицы Катара вспыхнул пожар.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.
