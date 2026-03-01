Трамп рассказал, сколько продлится операция США против Ирана

НЬЮ-ЙОРК, 1 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что операция против Ирана может продлится не более четырех недель.

Как утверждает издание, глава Белого дома по-прежнему открыт для переговоров, при этом он заявил, что "говорить нужно было на прошлой неделе". Тем не менее, он допустил приостановку ударов, если Тегеран "удовлетворит" Соединенные Штаты.