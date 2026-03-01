Рейтинг@Mail.ru
Трамп рассказал, сколько продлится операция США против Ирана
23:42 01.03.2026 (обновлено: 00:03 02.03.2026)
Трамп рассказал, сколько продлится операция США против Ирана
Трамп рассказал, сколько продлится операция США против Ирана - РИА Новости, 02.03.2026
Трамп рассказал, сколько продлится операция США против Ирана
Президент США Дональд Трамп заявил, что операция против Ирана может продлится не более четырех недель. РИА Новости, 02.03.2026
Трамп рассказал, сколько продлится операция США против Ирана

Трамп: операция США против Ирана может продлиться 4 недели или меньше

Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп . Архивное фото
НЬЮ-ЙОРК, 1 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что операция против Ирана может продлится не более четырех недель.
"Речь шла о примерно четырехнедельном процессе, поэтому, учитывая силу, это большая страна, это займет четыре недели или меньше", — сказал он в интервью газете Daily Mail.
На Западе сообщили о проблеме, с которой столкнется Трамп из-за Ирана
На Западе сообщили о проблеме, с которой столкнется Трамп из-за Ирана
Вчера, 14:53
Как утверждает издание, глава Белого дома по-прежнему открыт для переговоров, при этом он заявил, что "говорить нужно было на прошлой неделе". Тем не менее, он допустил приостановку ударов, если Тегеран "удовлетворит" Соединенные Штаты.

Удары США и Израиля

В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, заявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.
В ночь на воскресенье иранское телевидение объявило о гибели верховного лидера Али Хаменеи. Жертвами атак США и Израиля также стали дочь, зять, внучка и невестка аятоллы.
По сообщениям СМИ, ракеты попадают не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре как в исламской республике, так и в других странах региона. Тегеран в ответ атакует израильскую территорию, а также американские базы на Ближнем Востоке.
В России заявили, что операция Вашингтона и Тель-Авива не имеет ничего общего с сохранением режима нераспространения ядерного оружия, и потребовали вернуться к переговорам. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова содействовать урегулированию, в том числе в Совбезе ООН.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Агрессия обезглавила Иран. Но Иран был к этому готов
Агрессия обезглавила Иран. Но Иран был к этому готов
Вчера, 08:00
 
