Трамп заявил, что Иран хочет переговоров
23:35 01.03.2026 (обновлено: 01:57 02.03.2026)
Трамп заявил, что Иран хочет переговоров
Президент США Дональд Трамп повторил, что Иран хочет переговоров после операции США, отметил, что "следовало говорить на прошлой неделе, а не на этой". РИА Новости, 02.03.2026
Трамп заявил, что Иран хочет переговоров

Президент США Дональд Трамп
© REUTERS / Elizabeth Frantz
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
НЬЮ-ЙОРК, 1 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп повторил, что Иран хочет переговоров после операции США, отметил, что "следовало говорить на прошлой неделе, а не на этой".
Трамп заявлял ранее, что руководство Ирана после операции США хочет переговоров с Вашингтоном, отметив, что согласился на это.
«
"Президент по-прежнему открыт для дальнейших переговоров с иранцами, но не смог сказать, состоятся ли они "скоро", – пишет Daily Mail после интервью с Трампом.
"Они хотят поговорить, но я сказал, что вам следовало поговорить на прошлой неделе, а не на этой", – заявил президент США изданию.
Трамп допустил новые жертвы среди военных США из-за операции в Иране
