https://ria.ru/20260301/tramp-2077748788.html
Трамп заявил, что Иран хочет переговоров
Трамп заявил, что Иран хочет переговоров - РИА Новости, 02.03.2026
Трамп заявил, что Иран хочет переговоров
Президент США Дональд Трамп повторил, что Иран хочет переговоров после операции США, отметил, что "следовало говорить на прошлой неделе, а не на этой". РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-01T23:35:00+03:00
2026-03-01T23:35:00+03:00
2026-03-02T01:57:00+03:00
в мире
иран
сша
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/11/2074878479_0:77:3072:1805_1920x0_80_0_0_8a21d616f690c0825b48f106c6572cc6.jpg
https://ria.ru/20260301/tramp-2077748616.html
иран
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/11/2074878479_178:0:2909:2048_1920x0_80_0_0_1c9433e19798782e62ecb7693daf0305.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, сша, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Военная операция США и Израиля против Ирана
Трамп заявил, что Иран хочет переговоров
Трамп заявил, что Ирану нужно было вести переговоры на прошлой неделе