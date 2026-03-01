Рейтинг@Mail.ru
Трамп допустил новые жертвы среди военных США из-за операции в Иране
23:33 01.03.2026 (обновлено: 23:40 01.03.2026)
Трамп допустил новые жертвы среди военных США из-за операции в Иране
Трамп допустил новые жертвы среди военных США из-за операции в Иране

© AP Photo / Carl CourtПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Carl Court
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
НЬЮ-ЙОРК, 1 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп допустил новые жертвы среди военных США из-за операции в Иране.
В ходе операции погибли трое американцев, пятеро пострадали, сообщали ранее в Центральном командовании ВС США.
"Мы ожидаем, что такое может происходить, к сожалению. Это может продолжаться - это может случиться снова", – сказал он в интервью Daily Mail.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
