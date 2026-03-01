"Было глупо". Шаг Трампа против Ирана вызвал переполох в Британии

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. План американского лидера Дональда Трампа на будущее Ирана кажется опрометчивым, передает The Financial Times.
"Вторжения под руководством США в Афганистан и Ирак в 2001 и 2003 годах подчеркнули опасность войн за "смену режима". <…> Потеря жизней американских солдат в войнах в Афганистане и Ираке, и последующий провал государственного строительства, похоже, убедили Дональда Трампа, что было бы глупо отправлять американских военных на территорию Ирана. Но это значит, что Трамп теперь привержен процессу, для которого нет реального прецедента: смене режима посредством воздушной мощи", — сообщается в публикации.
Автор статьи отмечает, что убийство верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи "шокировало режим", но это не отвечает на вопрос о том, что будет дальше. Администрация Трампа надеялась "распространить мир и процветание Персидского залива" на остальную часть региона, но, если конфликт затянется, процесс может пойти в обратном направлении. Тогда хаос, уже ставший привычным для части стран Ближнего Востока, распространится и на "богатые и стабильные анклавы", спрогнозировал обозреватель.
В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Глава Белого дома Дональд Трамп, в свою очередь, объявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.
В России заявили, что атаки Вашингтона и Тель-Авива не имеют ничего общего с сохранением режима нераспространения ядерного оружия, и потребовали вернуться к переговорам. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова содействовать урегулированию, в том числе в Совбезе ООН.