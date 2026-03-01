Рейтинг@Mail.ru
"Было глупо". Шаг Трампа против Ирана вызвал переполох в Британии - РИА Новости, 01.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:59 01.03.2026
https://ria.ru/20260301/tramp-2077744051.html
"Было глупо". Шаг Трампа против Ирана вызвал переполох в Британии
"Было глупо". Шаг Трампа против Ирана вызвал переполох в Британии - РИА Новости, 01.03.2026
"Было глупо". Шаг Трампа против Ирана вызвал переполох в Британии
План американского лидера Дональда Трампа на будущее Ирана кажется опрометчивым, передает The Financial Times. РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T22:59:00+03:00
2026-03-01T22:59:00+03:00
в мире
иран
сша
афганистан
дональд трамп
али хаменеи
сергей лавров
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/01/2077636893_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9d38b631d83c584ac9d5ccc9d032f255.jpg
https://ria.ru/20260301/iran-2077740020.html
https://ria.ru/20260301/ssha-2077720377.html
https://ria.ru/20260301/iran-2077711564.html
иран
сша
афганистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/01/2077636893_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_97b7521dea162ea52b3330c7b0067258.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша, афганистан, дональд трамп, али хаменеи, сергей лавров, оон, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Афганистан, Дональд Трамп, Али Хаменеи, Сергей Лавров, ООН, Военная операция США и Израиля против Ирана
"Было глупо". Шаг Трампа против Ирана вызвал переполох в Британии

FT: у Трампа нет реалистичного плана на будущее Ирана

© REUTERS / Majid AsgaripourДым на месте авиаударов в Тегеране, Иран
Дым на месте авиаударов в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© REUTERS / Majid Asgaripour
Дым на месте авиаударов в Тегеране, Иран
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. План американского лидера Дональда Трампа на будущее Ирана кажется опрометчивым, передает The Financial Times.
"Вторжения под руководством США в Афганистан и Ирак в 2001 и 2003 годах подчеркнули опасность войн за "смену режима". <…> Потеря жизней американских солдат в войнах в Афганистане и Ираке, и последующий провал государственного строительства, похоже, убедили Дональда Трампа, что было бы глупо отправлять американских военных на территорию Ирана. Но это значит, что Трамп теперь привержен процессу, для которого нет реального прецедента: смене режима посредством воздушной мощи", — сообщается в публикации.
Дым на месте авиаудара в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
СМИ рассказали, с каким разочарование столкнутся США в Иране
Вчера, 22:20
Автор статьи отмечает, что убийство верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи "шокировало режим", но это не отвечает на вопрос о том, что будет дальше. Администрация Трампа надеялась "распространить мир и процветание Персидского залива" на остальную часть региона, но, если конфликт затянется, процесс может пойти в обратном направлении. Тогда хаос, уже ставший привычным для части стран Ближнего Востока, распространится и на "богатые и стабильные анклавы", спрогнозировал обозреватель.
Израиль и США в субботу начали наносить удары по территории Ирана, после чего Тегеран объявил об ответных действиях. По данным иранских и американских СМИ, целями для ответных ударов иранских сил стали базы США на Ближнем Востоке.
Дым на месте авиаудара в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
"Нас ждут потери". В США рассказали о произошедшей трагедии из-за Ирана
Вчера, 19:49
В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Глава Белого дома Дональд Трамп, в свою очередь, объявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.
В России заявили, что атаки Вашингтона и Тель-Авива не имеют ничего общего с сохранением режима нераспространения ядерного оружия, и потребовали вернуться к переговорам. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова содействовать урегулированию, в том числе в Совбезе ООН.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Дым на месте авиаудара в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
"Самый серьезный риск". Шаг Трампа против Ирана ужаснул Запад
Вчера, 18:44
 
В миреИранСШААфганистанДональд ТрампАли ХаменеиСергей ЛавровООНВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Последствия американо-израильского удара по ТегерануВоенная операция США и Израиля против Ирана. Онлайн-репортаж28 февраля, 10:04
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала