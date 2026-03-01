https://ria.ru/20260301/tramp-2077742788.html
США ожидают потери в ходе операции против Ирана, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп после гибели трех военных США в ходе операции против Ирана заявил, что Вашингтон ожидает потери. РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T22:46:00+03:00
2026-03-01T22:46:00+03:00
2026-03-01T22:46:00+03:00
в мире
сша
иран
вашингтон (штат)
дональд трамп
nbc
военная операция сша и израиля против ирана
израиль
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060756893_0:148:3072:1876_1920x0_80_0_0_7af370a2e390791092b02f9065603054.jpg
сша
иран
вашингтон (штат)
израиль
В мире, США, Иран, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, NBC, Военная операция США и Израиля против Ирана, Израиль
США ожидают потери в ходе операции против Ирана, заявил Трамп
Трамп заявил, что США ожидают жертв в военной операции в Иране