США ожидают потери в ходе операции против Ирана, заявил Трамп
22:46 01.03.2026
США ожидают потери в ходе операции против Ирана, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп после гибели трех военных США в ходе операции против Ирана заявил, что Вашингтон ожидает потери. РИА Новости, 01.03.2026
в мире, сша, иран, вашингтон (штат), дональд трамп, nbc, военная операция сша и израиля против ирана, израиль
В мире, США, Иран, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, NBC, Военная операция США и Израиля против Ирана, Израиль
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
НЬЮ-ЙОРК, 1 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп после гибели трех военных США в ходе операции против Ирана заявил, что Вашингтон ожидает потери.
Центральное командование ВС США ранее сообщало о гибели троих военных США и ранении пятерых при операции против Ирана. Командование не приводило подробности касаемо места гибели военных.
"Мы ожидаем жертв в подобных (операциях - ред.). У нас трое (погибших - ред.), но мы ожидаем (еще - ред.) жертв, однако в конечном итоге это будет замечательная сделка для всего мира", - заявил Трамп в интервью телеканалу NBC.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже
