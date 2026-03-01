https://ria.ru/20260301/tramp-2077741030.html
Трамп допустил приостановку ударов по Ирану на время переговоров
Трамп допустил приостановку ударов по Ирану на время переговоров - РИА Новости, 01.03.2026
Трамп допустил приостановку ударов по Ирану на время переговоров
Президент США Дональд Трамп допустил приостановку ударов по Ирану в том случае, если Тегеран "удовлетворит" США в рамках переговоров. РИА Новости, 01.03.2026
Трамп допустил приостановку ударов по Ирану, если Тегеран удовлетворит США