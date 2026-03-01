Рейтинг@Mail.ru
Трамп допустил приостановку ударов по Ирану на время переговоров - РИА Новости, 01.03.2026
22:30 01.03.2026
Трамп допустил приостановку ударов по Ирану на время переговоров
Трамп допустил приостановку ударов по Ирану на время переговоров - РИА Новости, 01.03.2026
Трамп допустил приостановку ударов по Ирану на время переговоров
Президент США Дональд Трамп допустил приостановку ударов по Ирану в том случае, если Тегеран "удовлетворит" США в рамках переговоров. РИА Новости, 01.03.2026
Трамп допустил приостановку ударов по Ирану на время переговоров

Трамп допустил приостановку ударов по Ирану, если Тегеран удовлетворит США

НЬЮ-ЙОРК, 1 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп допустил приостановку ударов по Ирану в том случае, если Тегеран "удовлетворит" США в рамках переговоров.
Трамп заявлял ранее, что руководство Ирана после операции США хочет переговоров с Вашингтоном, отметив, что согласился на это.
"Я не знаю... Если они смогут нас удовлетворить. Пока они не смогли",– ответил он в интервью NBC на соответствующий вопрос.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
"По ситуации": Трамп высказался о бомбардировках Ирана
