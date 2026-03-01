Рейтинг@Mail.ru
"По ситуации": Трамп высказался о бомбардировках Ирана
21:00 01.03.2026 (обновлено: 21:01 01.03.2026)
"По ситуации": Трамп высказался о бомбардировках Ирана
"По ситуации": Трамп высказался о бомбардировках Ирана - РИА Новости, 01.03.2026
"По ситуации": Трамп высказался о бомбардировках Ирана
Президент США Дональд Трамп заявил, что решение о дальнейших бомбардировках Ирана для содействия смене власти в стране он будет принимать, исходя из оценки... РИА Новости, 01.03.2026
в мире
сша
иран
израиль
дональд трамп
али хаменеи
владимир путин
военная операция сша и израиля против ирана
сша
иран
израиль
в мире, сша, иран, израиль, дональд трамп, али хаменеи, владимир путин, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Израиль, Дональд Трамп, Али Хаменеи, Владимир Путин, Военная операция США и Израиля против Ирана
"По ситуации": Трамп высказался о бомбардировках Ирана

Трамп заявил, что примет решение об ударах по Ирану для смены власти по ситуации

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
НЬЮ-ЙОРК, 1 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что решение о дальнейших бомбардировках Ирана для содействия смене власти в стране он будет принимать, исходя из оценки ситуации на земле.
Президент США ранее призвал иранцев взять власть в свои руки после завершения операции США.
Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Аракчи: после атак США в военных возможностях Ирана ничего не изменилось
Вчера, 20:00
"Мне нужно будет посмотреть на ситуацию в тот момент, когда это произойдёт, Майкл (журналист издания - ред.). На такой вопрос нельзя дать ответ", - сказал он в интервью Atlantic в ответ на соответствующий вопрос.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 августа в Женеве.
В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.
Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Трамп утверждает, что Иран якобы запросил переговоры после операции США
Вчера, 19:22
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
 
В миреСШАИранИзраильДональд ТрампАли ХаменеиВладимир ПутинВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
