"По ситуации": Трамп высказался о бомбардировках Ирана

НЬЮ-ЙОРК, 1 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что решение о дальнейших бомбардировках Ирана для содействия смене власти в стране он будет принимать, исходя из оценки ситуации на земле.
Президент США ранее призвал иранцев взять власть в свои руки после завершения операции США.
"Мне нужно будет посмотреть на ситуацию в тот момент, когда это произойдёт, Майкл (журналист издания - ред.). На такой вопрос нельзя дать ответ", - сказал он в интервью Atlantic в ответ на соответствующий вопрос.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 августа в Женеве.
В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.
Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.