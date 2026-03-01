Трамп заявил, что Иран был в двух неделях от обладания ядерным оружием

ВАШИНГТОН, 1 мар - РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп заявил в воскресенье, что Иран был в двух неделях от обладания ядерным оружием, не уточнив при этом, о каком именно моменте времени идет речь и не приведя доказательств своим словам.

"Если бы мы этого не сделали, у них было бы ядерное оружие в течение двух недель. Тогда все это было бы невозможно", - сказал американский лидер.