Трамп заявил, что Иран был в двух неделях от обладания ядерным оружием

ВАШИНГТОН, 1 мар - РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп заявил в воскресенье, что Иран был в двух неделях от обладания ядерным оружием, не уточнив при этом, о каком именно моменте времени идет речь и не приведя доказательств своим словам.
"Если бы мы этого не сделали, у них было бы ядерное оружие в течение двух недель. Тогда все это было бы невозможно", - сказал американский лидер.
Американские власти неоднократно заявляли о якобы имеющихся намерениях Ирана создать ядерное оружие, вопреки официальной позиции исламской республики, которая последовательно опровергает подобные обвинения. В частности, в субботу глава иранского МИД Аббас Аракчи в интервью телеканалу NBC заявил, что Тегеран никогда не хотел создания ядерного оружия и вел переговоры с США в позиции доброй воли.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 августа в Женеве.
В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.
Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.