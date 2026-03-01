Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что Иран был в двух неделях от обладания ядерным оружием - РИА Новости, 01.03.2026
20:04 01.03.2026
Трамп заявил, что Иран был в двух неделях от обладания ядерным оружием
Трамп заявил, что Иран был в двух неделях от обладания ядерным оружием
Американский президент Дональд Трамп заявил в воскресенье, что Иран был в двух неделях от обладания ядерным оружием, не уточнив при этом, о каком именно моменте РИА Новости, 01.03.2026
в мире
иран
сша
тегеран (город)
дональд трамп
аббас аракчи
али хаменеи
nbc
иран
сша
тегеран (город)
в мире, иран, сша, тегеран (город), дональд трамп, аббас аракчи, али хаменеи, nbc, b-2 (northrop grumman b2 spirit), военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Тегеран (город), Дональд Трамп, Аббас Аракчи, Али Хаменеи, NBC, B-2 (Northrop Grumman B2 Spirit), Военная операция США и Израиля против Ирана
Трамп заявил, что Иран был в двух неделях от обладания ядерным оружием

Трамп: Иран был в двух неделях от обладания ядерным оружием

© REUTERS / Evelyn HocksteinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© REUTERS / Evelyn Hockstein
Президент США Дональд Трамп . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 1 мар - РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп заявил в воскресенье, что Иран был в двух неделях от обладания ядерным оружием, не уточнив при этом, о каком именно моменте времени идет речь и не приведя доказательств своим словам.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
В ходе интервью Fox News о нынешней военной операции против Тегерана, американский лидер упомянул положительные результаты операций США в Венесуэле и атак на ядерные объекты Ирана с использованием бомбардировщиков B-2.
"Если бы мы этого не сделали, у них было бы ядерное оружие в течение двух недель. Тогда все это было бы невозможно", - сказал американский лидер.
Американские власти неоднократно заявляли о якобы имеющихся намерениях Ирана создать ядерное оружие, вопреки официальной позиции исламской республики, которая последовательно опровергает подобные обвинения. В частности, в субботу глава иранского МИД Аббас Аракчи в интервью телеканалу NBC заявил, что Тегеран никогда не хотел создания ядерного оружия и вел переговоры с США в позиции доброй воли.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 августа в Женеве.
В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.
Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Аракчи: после атак США в военных возможностях Ирана ничего не изменилось
Вчера, 20:00
 
В миреИранСШАТегеран (город)Дональд ТрампАббас АракчиАли ХаменеиNBCB-2 (Northrop Grumman B2 Spirit)Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
