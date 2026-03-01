Трамп отказался раскрыть дату возможных переговоров с Ираном

ВАШИНГТОН, 1 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в интервью газете Atlantic отказался раскрыть, когда пройдут возможные переговоры с Ираном.
"Я не могу вам этого сказать", - заявил Трамп в ответ на вопрос журналиста о том, могут ли состояться его переговоры с иранской стороной сегодня или завтра.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 августа в Женеве.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Иран сам выходит на связь с США после израильских ударов, заявил Трамп
13 июня 2025, 17:51