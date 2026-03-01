Рейтинг@Mail.ru
США убили 48 лидеров ИРИ, утверждает Трамп
19:06 01.03.2026 (обновлено: 19:16 01.03.2026)
США убили 48 лидеров ИРИ, утверждает Трамп
Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News заявил, что в ходе операции против Ирана были убиты 48 "лидеров" ИРИ, не раскрыл подробности, кто именно. РИА Новости, 01.03.2026
в мире
иран
военная операция сша и израиля против ирана
дональд трамп
сша
израиль
в мире, иран, военная операция сша и израиля против ирана, дональд трамп, сша, израиль
В мире, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана, Дональд Трамп, США, Израиль
США убили 48 лидеров ИРИ, утверждает Трамп

Трамп утверждает, что в ходе атаки на Иран были убиты 48 лидеров

НЬЮ-ЙОРК, 1 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News заявил, что в ходе операции против Ирана были убиты 48 "лидеров" ИРИ, не раскрыл подробности, кто именно.
"Никто не может поверить в тот успех, который мы имеем, 48 лидеров умерли в одночасье", – приводит слова президента США журналистка телеканала Джеки Хайнрих в соцсети Х.
Кто именно погиб, не уточняется.
"Идиотка". Глумление Каллас над гибелью Хаменеи вызвало ярость на Западе
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
 
