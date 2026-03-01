https://ria.ru/20260301/tramp-2077714674.html
США убили 48 лидеров ИРИ, утверждает Трамп
Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News заявил, что в ходе операции против Ирана были убиты 48 "лидеров" ИРИ, не раскрыл подробности, кто именно. РИА Новости, 01.03.2026
в мире
иран
военная операция сша и израиля против ирана
дональд трамп
сша
израиль
США убили 48 лидеров ИРИ, утверждает Трамп
Трамп утверждает, что в ходе атаки на Иран были убиты 48 лидеров