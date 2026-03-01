Рейтинг@Mail.ru
Операции США в Иране идут с опережением графика, заявил Трамп
18:48 01.03.2026 (обновлено: 18:53 01.03.2026)
Операции США в Иране идут с опережением графика, заявил Трамп
Операции США в Иране идут с опережением графика, заявил Трамп - РИА Новости, 01.03.2026
Операции США в Иране идут с опережением графика, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил CNBC, что операции США в Иране идут с опережением графика, но не привел подробности. РИА Новости, 01.03.2026
2026
в мире, сша, иран, дональд трамп, военная операция сша и израиля против ирана, израиль
В мире, США, Иран, Дональд Трамп, Военная операция США и Израиля против Ирана, Израиль
Операции США в Иране идут с опережением графика, заявил Трамп

Трамп: операции США в Иране идут с опережением графика

НЬЮ-ЙОРК, 1 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил CNBC, что операции США в Иране идут с опережением графика, но не привел подробности.
"Трамп заявил журналисту CNBC Джо Кернену, что военные операции США в Иране "идут с опережением графика", – говорится в сообщении на сайте CNBC.
Подробности не приводятся.
Дым на месте авиаудара в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
"Самый серьезный риск". Шаг Трампа против Ирана ужаснул Запад
Вчера, 18:44
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
 
