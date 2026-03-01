https://ria.ru/20260301/tramp-2077712285.html
Операции США в Иране идут с опережением графика, заявил Трамп
Операции США в Иране идут с опережением графика, заявил Трамп - РИА Новости, 01.03.2026
Операции США в Иране идут с опережением графика, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил CNBC, что операции США в Иране идут с опережением графика, но не привел подробности. РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T18:48:00+03:00
2026-03-01T18:48:00+03:00
2026-03-01T18:53:00+03:00
в мире
сша
иран
дональд трамп
военная операция сша и израиля против ирана
израиль
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/17/2076258035_0:58:3070:1785_1920x0_80_0_0_4daf6021f6f9024a53c5439dd6cf310d.jpg
https://ria.ru/20260301/iran-2077711564.html
сша
иран
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/17/2076258035_245:0:2974:2047_1920x0_80_0_0_4285a3c502eeb2fcee8161930ed3e3e7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, иран, дональд трамп, военная операция сша и израиля против ирана, израиль
В мире, США, Иран, Дональд Трамп, Военная операция США и Израиля против Ирана, Израиль
Операции США в Иране идут с опережением графика, заявил Трамп
Трамп: операции США в Иране идут с опережением графика