"Никогда не оставит". В США рассказали о планах Трампа в Иране

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Американский лидер Дональд Трамп не планирует проводить сухопутные операции в Иране, заявил республиканец Том Коттон, возглавляющий комитет Сената по разведке, в эфире CBS News.
"Очевидно, что одним из рисков подобных кампаний является возможность сбить самолет, а президент никогда не оставит пилота в беде. Поэтому, несомненно, у нас в регионе есть боевые поисково-спасательные подразделения, готовые забрать любого сбитого пилота. Но, за исключением подобных необычных обстоятельств, у президента нет планов по созданию каких-либо крупномасштабных наземных сил внутри Ирана", — сказал он в интервью в программе Face the Nation с ведущей Маргарет Бреннан.
По словам Коттона, ожидаются продолжительные кампании в воздухе и на воде, направленные на "сдерживание ядерных амбиций Ирана" и "уничтожение его огромного ракетного арсенала".
Удары США и Израиля
В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. При этом еще на прошлой неделе Штаты вели с исламской республикой переговоры по "ядерному досье".
В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Глава Белого дома, в свою очередь, объявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.
Иран в ответ ударил по израильской территории, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке.
СМИ говорят о попаданиях ракет не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре в Иране. Сообщается о большом количестве жертв и пострадавших.
В России заявили, что атаки Вашингтона и Тель-Авива не имеют ничего общего с сохранением режима нераспространения ядерного оружия, и потребовали вернуться к переговорам. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова содействовать урегулированию, в том числе в Совбезе ООН.