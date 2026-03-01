Решение Трампа по Ирану вызвало панику в США

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Поведение президента США Дональда Трампа в отношении Ирана неразумно, пишет Поведение президента США Дональда Трампа в отношении Ирана неразумно, пишет The New York Times

"Подход господина Трампа Ирану безрассуден. Его цели плохо определены. Он не смог заручиться международной и внутренней поддержкой, необходимой для того, чтобы увеличить шансы на успешный исход. Для ведения боевых действий он пренебрег как внутренним, так и международным правом", — утверждается в материале.

Издание напомнило о предвыборных обещаниях главы Белого дома "положить конец войнам, а не развязывать их".

Удары США и Израиля

В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. При этом еще на прошлой неделе Штаты вели с исламской республикой переговоры по "ядерному досье".

Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Глава Белого дома, в свою очередь, объявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.

Иран в ответ ударил по израильской территории, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке