Трамп пригрозил Ирану невиданным ударом - РИА Новости, 01.03.2026
08:33 01.03.2026 (обновлено: 10:58 01.03.2026)
Трамп пригрозил Ирану невиданным ударом
Трамп пригрозил Ирану невиданным ударом
Президент США Дональд Трамп сделал предупреждение Ирану, готовящему новую волну атак. РИА Новости, 01.03.2026
в мире, сша, иран, израиль, дональд трамп, военная операция сша и израиля против ирана, али хаменеи, сергей лавров, оон
В мире, США, Иран, Израиль, Дональд Трамп, Военная операция США и Израиля против Ирана, Али Хаменеи, Сергей Лавров, ООН
Трамп пригрозил Ирану невиданным ударом

Трамп пригрозил Ирану ударом невиданной силы

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сделал предупреждение Ирану, готовящему новую волну атак.
"Тегеран только что заявил, что собирается нанести очень сильный удар сегодня. Однако им не стоит этого делать, иначе мы ударим по ним с невиданной силой", — написал он в соцсети Truth Social.
Протестующие держат портрет Али Хаменеи в Тегеране - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
СМИ: скорбящие о погибшем Али Хаменеи иранцы движутся к центру Тегерана
Вчера, 06:52
В ночь на воскресенье иранское гостелевидение объявило о гибели верховного лидера Али Хаменеи. Жертвами атак США и Израиля также стали дочь, зять, внучка и невестка аятоллы. Комментируя эту новость, Трамп заявил, что теперь достичь дипломатического урегулирования якобы будет проще.
После смерти Хаменеи КСИР объявил о начале самой ожесточенной наступательной операции в истории вооруженных сил страны. Они уже отчитались о нанесении ударов по 27 точкам, в том числе базе Тель-Ноф, Генштабу ЦАХАЛ и крупному военно-промышленному комплексу в Тель-Авиве.
"Эпическая ярость" и "Рык льва": операция США и Израиля против Ирана
Удары США и Израиля

В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Трамп, в свою очередь, объявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.
Тегеран в ответ атакует израильскую территорию, а также американские базы на Ближнем Востоке. По сообщениям СМИ, ракеты попадают не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре как в исламской республике, так и в других странах региона.
В России заявили, что операция Вашингтона и Тель-Авива не имеет ничего общего с сохранением режима нераспространения ядерного оружия, и потребовали вернуться к переговорам. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова содействовать урегулированию, в том числе в Совбезе ООН.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Иран научил Россию переговорам с США
Вчера, 08:00
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
